電信三雄薪資待遇比較　中華電員工年薪149.3萬拿第一

▲根據證交所最新公布的「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」顯示，中華電去年員工平均年薪為149.3萬元，為三雄之冠。（圖／記者許力方攝）

記者邱倢芯／綜合報導

一直有幸福產業之稱的電信業，員工待遇到底有多好？根據證交所最新公布的「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」顯示，中華電去年員工平均薪資為149.3萬元，而台灣大為103.9萬元居次，而遠傳則為86.6萬元。

若是進一步攤開電信CSR報告比較，會發現中華電的基本薪資為31,730元，而遠傳電信僅有26,840元；乍看之下遠傳似乎遠輸電信大哥，不過有電信業界人士分析，這是因為遠傳電信將客服人員納入正職員工，並非如中華電或台灣大一樣，將客服工作外包給子公司或是其他委外單位。

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此一電信業人士進一步解釋，遠傳將基層客服人員納入正職的做法，反而是有考慮到要給予客服人員員工福利，並不僅有外界所看到的「起薪比其他二家來得低」。

另一方面，中華電員工的平均年薪最高，不過若是進一步觀察員工平均年齡，是為偏中高齡的51歲，相較於台灣大與遠傳平均年齡皆為30歲上下，中華電員工偏資深，而這也會反映在員工薪資上。

不過，中華電預計，未來的三年內將有超過4,000名的老員工屆齡退休，也因此自今年起將要招聘1,600名的新血，大學畢業生起薪37,000元，最高可達48,000元。在經過這波退休潮後，或許可再觀察中華電員工平均年薪的變化。