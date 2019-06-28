　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／統一砸70億買韓廠　羅智先為何老談「做自己」？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供。

▲統一集團董事長羅智先（左）。（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／陳承璋

統一產品創新火種寄託80億元營收的熊津食品

在統一企業的股東會上，當整排的主管都穿著正式黑西裝端正坐著，就只有董事長羅智先一人身著紫色亮西裝外套，顯得十分突兀。

請繼續往下閱讀...

這2、3年來，只要他在公開場合亮相，他的穿著總是引起所有人驚呼連連，橘、黃、綠等，堪稱最難搭的顏色他都穿過。身為全台最大食品集團董事長，羅智先的穿著，就跟他這幾年的集團策略一樣：「做自己」。而他想把逾50年老招牌變得獨特的重要一步，在於統一去年底花70億元購併的韓國食品企業熊津。

熊津食品在韓國最具代表性的特色健康飲料大麥汁、蘆薈飲擁有高市占率，尤其在大麥汁的市占率顛峰曾超過8成。

熊津營收約新台幣80億元，對於年營收4千3百億的統一，規模算小，但被羅智先寄予厚望稱，「熊津能替統一建立亞洲大平台。」

這個亞洲大平台，最大的市場就是中國，飲品又是統一中控最大營收來源，去年達人民幣126億元，占中國營收近6成。熊津所掌握的健康飲品技術，又與中國趨於健康的飲料市場趨勢相同，併下熊津取得人才與技術，就能快速攻下這個灘頭堡。

曾重金促銷槓康師傅
營收增3倍，卻虧逾5億

然而，為什麼統一對於熊津技術的需求如此強烈？起因竟是過去統一與頂新的泡麵大戰，讓羅智先學到的一個教訓。去年營收人民幣217億元的統一中控，分為2大事業，泡麵與飲料。其實，2008年時，統一中控泡麵營收僅22億元，只是個市場小咖。

轉折關鍵，在於2008年研發出老壇酸菜牛肉麵，僅5年時間，竟讓統一中控泡麵市占威脅到康師傅龍頭地位，營收飆至78億元。但後來引發其他品牌的模仿，更引起統一與頂新的「火腿腸」大戰。

為了奪回市占，康師傅推出買酸菜牛肉麵每碗都送火腿腸的促銷，統一選擇正面迎擊，竟也跟著梭哈，這台灣兩強的泡麵大戰延燒了17個月，估計共送出40億根火腿腸。

1包低價牛肉泡麵不到人民幣4元，1根火腿腸就要人民幣3毛錢，占售價7％，微利低價泡麵還要送火腿腸，雖然營收幾乎成長了3倍，但2014年上半年統一泡麵事業竟虧損人民幣1億1千6百萬元（約合新台幣5億2千萬元）。
越賺越賠情況，讓羅智先恍然大悟，沒技術門檻的低價產品，很快會被模仿、取代、最後被超越，只能陷入削價競爭。

「最大問題是沒做自己」
改拚研發，要對手模仿不來

從這年開始，讓統一策略大轉向，「統一過去最大的問題就是沒有做自己，」當年的羅智先對外宣示，要以研發為導向，積極做自己，也是從這年開始，羅智先彷彿念經一樣，到哪裡都不斷強調要「做自己」。

之後，統一推商品的邏輯，著重於研發，比如，檸檬海鹽風味水「海之言」從配方到外觀都有專利，因為口味獨特，創下統一進軍中國22年，首支第1個月銷售就突破1百萬箱的飲料，1年可貢獻人民幣20多億元營收。

韓國跟日本食品工業都走在台灣之前，「併下熊津，就是要補足技術上的缺口，」一名業內人士說，這表示研發碰上了瓶頸，需要有不同技術與供應鏈來找突破。當技術與口味有了突破，才能脫離低價泥淖。

除了找技術，羅智先形容購併熊津是要蓋一座廟，吸引更多信徒（消費者）。統一進入羅智先時代後，就先後發動5次購併，範圍從果汁到生技廠皆有，「我們購併都是策略性購併而非投資性購併，」他說。

其實羅智先本就擅長透過購併來補足集團的不足，而他的原則是品牌、通路、廠房、人才，只要有一個符合，都不排除購併的可能。如同2008年前後花了逾10億元購併的德記洋行，買的就是德記洋行旗下開喜烏龍茶擁有的檳榔攤、宴會廳等特殊通路，補足統一僅有便利商店通路的不足，進而接觸這些通路的信徒。

收購熊津，買的更是熊津韓國血緣的品牌力，蓋一間凝聚更多「韓粉」的廟。「畢竟韓國文化已經成為整個亞洲共同的語言了，」一名法人分析。這，也是羅智先研發之外的第2個策略，也就是讓產品品牌化，如同這3年來，即便是老產品紅茶與綠茶，都撒下大筆行銷費用結合電競、街舞等，朝個性化做轉型。

未來統一的產品，會有多「獨特」足以讓統一更加做自己？將是羅智先這70億，花得值不值得的觀察重點。

※本文刊登於《商業周刊》1650期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

中國打拚10多年，44歲回台求職碰壁1年...不論哪個年紀，生涯規劃都要做這件事

工作整天只賺57元、睡騎樓被大罵…七年級女孩變街友，看透為何「努力」無用

它的電子菸，竟成了美300萬青少年的「流行病」！舊金山帶頭喊禁，全美第2大獨角獸踢鐵板

不只冬季，天氣熱也好發心肌梗塞！女性出現這4種症狀，一定要趕快就醫

ET快訊
駕駛中風暴衝毀求婚！工程師女友遭輾亡「讓她好走」　男友：賠再
交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚10多年靠賣書養兒

關鍵字：商業周刊,統一企業,羅智先,熊津食品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

彰銀加薪了！　最高加薪幅度7.19%...追溯自4月1日生效

金融業非主管平均薪資以華票145.5萬元居冠　京城銀基層員工薪資墊底

理財周刊／危老重建整合大哉問(八)

罷工衝擊營運　長榮航：9天營收損失達17.5億元

財訊／黃金驚驚漲　下一步怎麼走？

先探／碳纖維廠苦盡甘來

先探／數位貨幣概念股　藏著值錢彩蛋

上櫃員工薪資大公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

電信三雄薪資待遇比較　中華電員工年薪149.3萬拿第一

商業周刊／統一砸70億買韓廠　羅智先為何老談「做自己」？

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

彰銀加薪了！　最高加薪幅度7.19%...追溯自4月1日生效

金融業非主管平均薪資以華票145.5萬元居冠　京城銀基層員工薪資墊底

理財周刊／危老重建整合大哉問(八)

罷工衝擊營運　長榮航：9天營收損失達17.5億元

財訊／黃金驚驚漲　下一步怎麼走？

先探／碳纖維廠苦盡甘來

先探／數位貨幣概念股　藏著值錢彩蛋

上櫃員工薪資大公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

電信三雄薪資待遇比較　中華電員工年薪149.3萬拿第一

商業周刊／統一砸70億買韓廠　羅智先為何老談「做自己」？

防彈少年團「平行宇宙」故事上線　V農夫、JIMIN賣年糕挑戰演技

巡視登革熱遭婦人比「倒讚」喊：不要做秀　韓國瑜這樣回應

2萬煙火綻放！日本花火節攻略「富邦J卡」一刷搞定自助行程

桃色疑雲真相出爐…和解吳子嘉？　韓國瑜這樣回

感情變淡該bye了！專家曝「甘蔗渣v.s.晾衣」分手：你遇到哪種？

車倒栽墜入10公尺溪底人卻失蹤　業者來吊車：車主叫我來的

溫網／謝淑薇抽中下下籤　首輪對去年4強歐絲塔潘寇

搶好康！大潤發中壢店　展售桃園9處「修惜站」再生品

法官法修正　當事人可請求評鑑司法官、延長評鑑時效

金曲眾星雲集進入倒數！五月天、蕭敬騰受邀擔任頒獎人

財經熱門新聞

日圓牌告賣出價貶至一個月新低　..

長榮罷工快落幕？工會今與長榮董..

雲端發票增開500元獎項　9月..

羨慕！台積電碩士工程師年薪32..

長榮罷工最快明天落幕！　8大訴..

航空雙雄華航、長榮航員工平均年..

金管會公布這5家銀行「大到不能..

即／威力彩7.2億獎號出爐　周..

長榮航空成立30年每年發年終獎..

空姐罷工營收損失擴大　長榮：航..

工專生36歲擁千萬資產！靠這招..

下周油價再漲價！專家預估出爐快..

太陽能曙光　中美晶今年來本業已..

南僑搶賺服務財　陳飛龍：建構亞..

更多熱門

相關新聞

網紅店「喜茶」　3年威脅台灣手搖茶

最近幾年，中國市場話題度最高的茶飲品牌，無疑是喜茶。成立僅7年、來自廣東的它，創業初期跌跌撞撞，3年前卻開始獲騰訊、美團旗下的龍珠資本等投資，讓喜茶估值超過人民幣80億元（約合新台幣360億元），躍身中國茶飲一哥。

川普為何急見習近平　答案在漲價聖經

不是因為愛！專家揭外遇2大主因

傳產首例！統一公告設立雙總經理制　啟動亞洲大平台戰略

影／統一集團總市值破兆的生活圈王國　羅智先揭示四大面向經營心法

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面