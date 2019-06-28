上櫃員工薪資大公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

▲根據統計，2018年前上櫃公司10大非主管職務員工薪資排行由IC設計產業一手包辦。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

櫃買中心今（28）日公布上櫃公司非主管職務的全時員工薪資資訊，晶焱（6411）以240.9萬元奪下冠軍寶座，緊追在後的是原相和信驊科，分別為239.9萬元及214.8萬元。值得一提的是，2018年前上櫃公司10大非主管職務員工薪資排行由IC設計產業一手包辦，羨煞不少人。

所謂的上櫃公司非主管職務的全時員工，包括非經理人的全時員工人數、薪資總額及薪資平均數。櫃買中心表示，非擔任主管職務的全時員工薪資資訊」，與先前的「本國上櫃公司107年度財務報告員工薪酬資訊」範圍及定義不同，是排除經理人及部分工時員工，以聚焦於一般常僱員工的薪資水準。

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根據統計，上櫃公司前10大非主管職務員工薪資排行，晶焱以240.9萬元奪下冠軍寶座，再者是原相（239.8萬元），排名第三的則為信驊科（214.9萬元），名列第四、五名則為智擎（202.6萬元）、力旺（202萬元），而第六至十名依序為群聯（188萬元）、杰力（185.8萬元）、宏觀及大中（166.5萬元）、聚積（162.5萬元）。

至於第十一至二十名的上櫃公司分別是是方（161.1萬）、創惟（160.9萬）、神盾（148.6萬）、環球晶圓（140.9萬）、理銘（140.2萬）、崇越電（139.1萬）、九暘（138.7萬）、大國鋼（138.4萬）、蜜望實企及亞泰（137.6萬）。

值得一提的是，2018年前10大非主管職務員工薪資排行由IC設計產業一手包辦；另觀察前10大非主管職務員工薪資平均排行，最高平均為240.09萬元、最低平均則為162.5萬元，至於後段班多以觀光、貿易百貨等產業為主。