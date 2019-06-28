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航空雙雄華航、長榮航員工平均年薪破150萬　網驚：比主管還要高

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▲證交所統計，長榮航去年員工平均薪資達152.1萬元。（圖／記者林敬旻攝）

▲證交所統計，長榮航去年員工平均薪資達152.1萬元。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

航空業年薪待遇有多好？依據證交所最新公布的「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，華航去年員工平均薪資達153.7萬元，其次為長榮航的152.1萬元，非主管的平均員工薪資居然比全體員工平均薪資還要高。

先前證交所公布的全體員工平均薪資，是依據各公司（不含KY公司）公告申報之年度財務報告，所附註揭露資訊的員工薪資。長榮航空員工為1萬1313人，其平均員工薪資為124.2萬元；華航員工數則為1萬2408人，其平均員工薪資為120.9萬元。

請繼續往下閱讀...

從航空雙雄的平均年薪統計來觀察，非主管的平均員工薪資居然比全體員工平均薪資還要高。另外，就員工福利費用方面，長榮航空為173萬元，略低於華航的173.6萬元。

在機師薪資水準方面，依據華航內部資料顯示，正駕駛平均月薪約39.5萬、年薪約474萬；巡航駕駛平均月薪約26萬、年薪約312萬；副駕駛平均月薪約23.1萬、年薪約277.2萬，旅費津貼平均每年約41萬。

另外，華航年報顯示，員工年薪介於200萬至500萬元者約有6位，且都是資深副總經理，若與正機師平均年薪相比，機師的薪資說不定比部分資深副總，或是副總、協理來得高。

證交所公佈之「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，統計資料包括員工人數、薪資總額及薪資平均數。員工指在台僱用員工人數（含本國籍、外國籍），並扣除經理人、部分工時、任職給薪未滿6個月等情況後，採平均人數計算。薪資總額應計包括本薪、加班費、各項津貼及獎金、員工酬勞等，但不包含股份基礎給付之費用化估列金額。

證交所表示，因前述統計之申報基礎、資料範圍，與各公司107年度財報附註揭露之全體員工薪酬資訊不同（前於本年5月31日上線公布）。
 

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關鍵字：華航,長榮航空

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