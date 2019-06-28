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上市公司非主管員工薪資大公開　聯發科270萬元奪冠

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▲▼執行長,CEO,老闆,上班族。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲證交所公告上市公司非主管職員工薪資，藉提升員工薪水資訊透明度，讓摳老闆現形。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

證交所今（28）日在公開資訊觀測站公布上市公司申報之107年度「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊。藉由提升員工薪酬資訊透明度，讓摳門老闆無所遁形。員工平均薪資最高的上市公司由聯發科（2454）以平均薪資約270萬元奪冠。

「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，統計資料包括員工人數、薪資總額及薪資平均數。員工指在台僱用員工人數（含本國籍、外國籍），並扣除經理人、部分工時、任職給薪未滿6個月等情況後，採平均人數計算。薪資總額應計包括本薪、加班費、各項津貼及獎金、員工酬勞等，但不包含股份基礎給付之費用化估列金額。

請繼續往下閱讀...

根據揭露資訊，員工平均薪資最高的前五名產業集中在半導體業與其他電子業。員工平均薪資最高的前五名分別為聯發科（2454）約270萬元/人、聯詠（3034）約254萬元/人、鴻準（2354）約245萬元/人、鴻海（2317）約225萬元/人、創意電子（3443）約220萬元/人

證交所表示，因前述統計之申報基礎、資料範圍，與各公司107年度財報附註揭露之全體員工薪酬資訊不同（前於本年5月31日上線公布），故不宜直接進行比較分析。此外，「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」將聚焦於企業常態之全時員工薪資水準，符合篩選指標之公司需申報「公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明」，供外界參考，明（109）年起將再增加前述全時員工之「薪資中位數」，循序提升員工薪酬資訊透明度。

▲上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲ 未來還須揭露全時員工之「薪資中位數」。（示意圖／記者陳亭伃攝）

為使各類股之統計參考資訊更具比較性，證交所已依照上市公司掛牌類別核計同產業公司之平均數，包括同產業公司「員工薪資平均數」與同產業公司「平均每股盈餘(EPS)」。

同產業公司「員工薪資平均數」以各業別所屬公司「非擔任主管職務之全時員工薪資總額合計÷員工人數總和」計算所得；同產業公司「平均每股盈餘(EPS)」，則以各業別所屬公司「歸屬於母公司普通股業主之淨損益之總和÷流通在外普通股加權平均股數之總和」計算得之。

證交所表示，本次揭露之「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」係依據主管機關107年4月發布之新版公司治理藍圖（2018~2020）推動項目，屬額外揭露資訊，以提升公司治理資訊揭露品質及強化社會責任。查詢路徑於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊／員工福利及薪酬統計相關資訊／非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。

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關鍵字：上市櫃公司,薪資,低薪,摳老闆

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