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老字號旅行社鳳凰釋利多　看好遊輪包船增添營運動能

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▲鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，在遊輪產品的多元化選擇下，可望為鳳凰增添營收成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

▲鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，在遊輪產品的多元化選擇下，可望為鳳凰增添營收成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國內老字號旅行社鳳凰今（28）日舉行法說會，總經理卞傑民表示，在遊輪旅遊風氣帶動下，鳳凰旗下遊輪包船業務銷售表現不錯，推升今年第一季營運表現，每股賺0.53元優於去年同期的0.33元，對今年營運表現審慎樂觀。

台灣證券交易所今天舉行上市櫃公司業績發表會，鳳凰旅遊受邀出席，由總經理卞傑民報告近期營運績效及未來營運展望。

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卞傑民指出，長程線為鳳凰的營收主力，受惠於今年春節有高達九天連假，有利歐美、土耳其等長線旅遊商品的銷售，在出團人次有所增加下，推升鳳凰今年第一季營運表現。

▲證交所今（28）日舉行上市櫃公司業績發表會，鳳凰旅遊受邀出席，由總經理卞傑民報告近期營運績效及未來營運展望。（圖／記者林淑慧攝）

▲證交所今（28）日舉行上市櫃公司業績發表會，鳳凰旅遊受邀出席，由總經理卞傑民報告近期營運績效及未來營運展望。（圖／記者林淑慧攝）

依據財報，鳳凰第一季營收達5.26億元、稅後淨利達3068萬元，優於去年同期的4.9億元、1901萬元，今年第一季每股稅後盈餘（EPS）為0.53元，也較去年同期的每股0.33元有所成長。

在遊輪包船業務方面，卞傑民指出，相較於台灣每年上千萬人次的出境旅客，遊輪提供台灣旅客不同的選擇，以享受豪華愛之船的旅遊模式吸客，看好市場仍有成長空間。

依據統計，鳳凰在遊輪銷售上，今年包含盛世公主、太陽公主及歌詩達郵輪共53個航次，除了母港銷售，今年也著力在長程線的規劃，加上去年取得皇家加勒比國際遊輪的銷售代理，在遊輪產品的多元化選擇下，可望為鳳凰增添營收成長動能。

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關鍵字：觀光股,鳳凰旅行社,遊輪,盛世公主,太陽公主

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