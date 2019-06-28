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促台俄合作！　黃志芳率台科技大廠訪俄4指標性企業拚商機

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▲▼貿協董事長黃志芳率團至聖彼得堡造訪俄羅斯最大資通訊產品進口商OCS。（圖／貿協提供）

▲貿協董事長黃志芳率團至聖彼得堡造訪俄羅斯最大資通訊產品進口商OCS。（圖／貿協提供）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會董事長黃志芳率領華碩、技嘉、研華、威強電、杰納絲等國內高科技廠商，參訪俄羅斯商業重鎮聖彼得堡4家指標性業者，期盼讓台俄企業雙方高層直接會談，促成合作商機。

這次訪問團第二站在聖彼得堡，拜會4家當地指標型企業，首先是俄羅斯最大資通訊產品進口商OCS Distribution，主要代理個人電腦、網絡設備、消費電子等產品，營業額超過20億美元，目前在俄羅斯已有逾7200家公司與OCS合作，也是台灣IT業者值得合作的夥伴。

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▲▼貿協董事長黃志芳率團至聖彼得堡參觀俄羅斯最大生技醫療公司Biocad生產線。（圖／貿協提供）

▲貿協董事長黃志芳率團至聖彼得堡參觀俄羅斯最大生技醫療公司Biocad生產線。（圖／貿協提供）

俄羅斯最大的無人機（UAV）製造商Geoscan是攝影測量數據處理和三維數據視覺化（3D modeling）軟體的開發商，除了主打硬體產品外，對資料應用、軟體設計提供整體解決方案，對產品所需之主、被動元件有相當嚴謹的品質要求，與台灣業者深具合作空間。

Biocad曾被評選為俄羅斯成長最快速的高科技公司，在2017年已成為腫瘤藥物市場的龍頭，已在50多個國家註冊其產品，並出口至東南亞、拉丁美洲及印度等14個國家。

另在醫療器材方面，台灣業者也能與俄羅斯生技業者充分配合，共同開發市場，黃志芳特別邀請Biocad研發團隊訪台、參加Medical Taiwan，利用台灣在亞洲地理位置及科技人才上的優勢，擴大與台灣業者的合作、投資及採購。

Ingria是聖彼得堡重要新創園區，也是國家重點培植單位，黃志芳也介紹台灣新創產業生態，希望未來共同促進台、俄新創業者交流，建立雙方夥伴合作關係；貿協也將持續推動台俄企業交流與合作，期盼開創雙方經貿交流。

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關鍵字：貿協,黃志芳,新創,科技,俄羅斯,Ingria,Biocad,Geoscan

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