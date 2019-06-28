樂桃航空連續六年獲利達陣　強化東京首都圈市場

▲樂桃航空公佈最新財報，已連續六年達成獲利目標。（圖／樂桃航空提供）

記者林淑慧／台北報導

日本低成本航空公司樂桃航空公佈最新財報，自2018年4月至今年3月底為止，年度總營業額達604億9百萬日圓，營業收益為41億3千6百萬日圓，已連續六年達成獲利目標；樂桃執行董事CEO井上慎一表示，受惠於載客率持續成長，預估下一期營收可望再創佳績。

樂桃執行董事CEO井上慎一表示，樂桃將在今年度完成與香草航空的整併，並追加以成田機場作為轉運機場，持續擴大飛航版圖；依據財報，自2018年4月至今年3月底為止，其平均搭乘率87.8%，搭乘旅客人數約為551萬人次。

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展望後市，井上慎一指出，樂桃航空進一步強化香草航空過去所經營的東京首都圈市場，持續擴大日本國內線及國際線的飛航版圖，預計於2020年發展中距離航程服務，致力成為亞洲地區低成本航空(LCC)的領導品牌。

▲樂桃航空宣佈自2020年度起，將導入8架空中巴士A320neo客機，以及2架可使用於中距離航程載客的A321neo LR客機。（圖／樂桃航空提供）

另外，樂桃航空也宣佈自2020年度起，將導入8架空中巴士A320neo客機，以及2架可使用於中距離航程載客的A321neo LR客機，此10架新客機的引擎均將採用CFM International公司所研發生產「LEAP-1A」型號引擎，可望讓樂桃將邁向日本低成本航空之首。

樂桃航空自2012年3月以關西國際機場作為基地開始提供載客服務，並以新千歲、仙台、那霸機場作為轉運機場。目前樂桃航空擁有25架飛機，飛航版圖包括17條日本國內線，以及16條國際線，共計33條航線每日搭乘旅客超過13,000人次，每日約100個航班提供載客服務。