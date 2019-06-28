謝金河：台灣的GDP一定不會敬陪末座！

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

近期標準普爾下修今年全球經濟成長預測，將台灣與南韓排在亞洲四小龍中的後段班，財信傳媒董事長謝金河表示，他並不認同這項預測，他更強調，若是政府能落實相關政策，「我有把握台灣在四小龍會名列前矛。」

謝金河在臉書以「台灣的GDP一定不會敬陪末座！」為題提到，不管是先前IHS Markit預測台灣今年經濟成長率會成為亞洲之首，或是現在標準普爾預測台灣和南韓經濟成長率將成為亞洲四小龍的墊底，「其實不到年底，這不會有答案」，他更強調，今年受到貿易戰衝擊，「大家都是爛中比爛，沒有什麼好比，最好的也不過2%多就不錯。」

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謝金河表示，對於標普把台灣列在最後，他不能認同，因為今年「家家有本難念的經」，像是香港今年第一季GDP只有0.5%，在四小龍中墊底，更預言未來三季恐怕每況愈下；南韓方面，其重要產業面臨來自中國大陸的壓力，從手機、顯示器、汽車、石化到面板產業都受衝擊，比起台灣更不輕鬆；新加坡則是出口城市，今年前四個月，扣除石油出口，工業產品出口衰退逾三成，昨天該國金管局局長孟文能表示，今年新加坡GDP大約在1.5到2.5%之間，更呼籲政府要繼續放鬆銀根。

將焦點放回台灣，謝金河認為，台灣今年最大的變數是台商回流，其力量有多大，以及實質效益有多強，都將影響今年GDP表現。他表示，我國必須努力解決五缺問題，尤其是美商很在意的缺電，甚至進一步清查閒置工業用地，像是很多老公司閒置土地，經濟部可恊商掇合交易，「如果能落實招商政策，我有把握台灣在四小龍會名列前矛。」