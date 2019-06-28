低利刺激＋台商回流　台股第3季有望回溫　

▲今年來15%以上台股基金，圖點開放大。（資料來源：CMONEY、2019/6/26）

記者周康玉／台北報導

六月接近尾聲，投資人也開始為第3季的投資做準備。根據群益投信統計資料顯示，過去10年台股第3季平均報酬為1.02%，正報酬機率為60%，接下來台股還是以選股不選市為最佳策略。

群益全民退休理財組合傘型基金經理人林宗慧表示，受中美貿易戰影響，短期國際股市與台股仍可能受到消息面影響而震盪，不過在全球低利率環境之下，帶動資金由債轉股，資金動能持續推升股價指數，對後市表現不看淡。

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統一中小基金經理人林世彬表示，由於主要經濟體綜合領先指標出現短週期反彈，預期年底製造業及存貨循環會重新向上，使下半年的經濟重新回溫。此外，網通及伺服器廠商因應美中貿易之爭，積極回台擴產，台灣景氣領先指標連4個月上升，對台股形成有力支撐。

群益長安基金經理人王耀龍表示，展望台股後勢，第三季無論是題材面或基本面均相對正面，更是電子業拉貨以及新品題材發表的旺季，預期資金動能將陸續發揮，盤勢表現可望回歸基本面。

選股方向，王耀龍表示，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好。在投資布局方面，由於即將進入暑假，食品概念股中的飲料冰品廠商和通路等業者，往往在暑假期間都有不錯表現，投資上可多加留意；此外，5G基建設備、伺服器Data Center相關以及散熱產品延伸出來的相關產業類股值得留意。