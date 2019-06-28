台灣牙醫產業鏈打國際盃！　貿協攜手牙醫師公會搭平台拚出口商機

▲為串連台灣牙醫產業鏈共同拓展國際版圖，衛福部與經濟部攜手，支持貿協和牙醫師公會、金屬中心建立牙醫國際行銷平台。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

台灣牙醫醫療拓展國際版圖！在衛福部與經濟部攜手下，國內牙醫醫療院所及牙材業者將籌組台灣牙醫醫療產業鏈，透過外貿協會、牙醫師公會全聯會、金屬工業研究發展中心共同搭建國際行銷平台，今（27）日舉行啟動記者會，期盼透過台灣牙醫服務帶動牙材相關產業，打入海外市場。

台灣的牙醫服務品質在國際間具盛名，而近年來國際醫療蔚為風潮，為將台灣優質、貼心的牙醫服務分享給國際間有需求的病患，牙醫師公會全聯會邀集國內牙醫師投入推動國際醫療，共同為建立台灣牙醫服務國際品牌，同時也藉此帶動醫材產品發展，爭取出口商機。

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衛福部長陳時中表示，台灣的醫療專業和醫療器材擁有國際水準，目前強力推動相關產業，不過除了注重國際醫療發展外，同時也要留意台灣醫療人力均勻化的問題，才能兩全其美，相信在政府推動新南向政策下，加上衛福部啟動「一國一中心」策略，以及貿協打下的基礎，拓展醫療產業相對容易。

外貿協會秘書長葉明水指出，多年來貿協積極推廣台灣國際醫療，且在國際上獲得極高的評價，目標推廣協助建立台灣醫療國際品牌，尤其是牙醫表現更是頂尖，首先在醫療服務方面，將台灣醫療服務推廣到海外，藉此吸引病人來台灣就醫，目前鎖定新南向及大陸市場，再者是帶動台灣醫材發展，透過貿協各項活動，將國內高端優質的牙材產品推向國際市場，爭取出口商機。

牙醫師公會全國聯合會常務理事王啟祥也說，國外醫材大廠產品線相當完整，而台灣則是個別廠商為主，所以在一條龍產業上仍有缺口，國外大廠宛如是一隻大象，而台廠就像小螞蟻，但若將螞蟻集結起來依然可以對抗大象，因此透過整合產業、擬定策略等方式，協助業者將醫材推廣到國外，目前首要任務正是「如何把醫材帶出去、把病患帶回來」。