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比特幣近兩日暴漲暴跌！　面臨1萬美元保衛戰...投資人心情大洗三溫暖

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▲▼ 比特幣,消費,投資,電子錢包,虛擬貨幣,區塊鍊,bitcoin,加密貨幣,詐騙。（圖／記者何雨忠攝）

▲比特幣價格經常大起大落，投資人得有心理準備。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin），近兩日價格暴起暴落，昨（27）天先漲後跌，盤中一度衝破1.3萬美元，創下近一年半來的新高，但最終卻下跌約10％，高低點相差近兩成。今（28）天盤中價格再度重挫超過14％，測試1萬美元支撐力道，讓投資人心情大洗三溫暖。

據CoinDesk交易所的數據，比特幣價格昨天曾來到13,785美元，是一年五個多月來的新高價，正當市場關注是否挑戰1萬4千美元整數關卡，卻沒想到，獲利了結賣壓隨即出籠，漲勢變成跌勢，收盤反倒跌破1.2萬美元，距前一天下跌約一成。算起來，昨天高低點相差將近兩成，投資人心情可謂大洗三溫暖。

請繼續往下閱讀...

而跌勢今天並未停止，比特幣價格盤中一度跌破1.1萬美元，距離1萬美元大關相去不遠，差點變成萬元保衛戰。截至11：20為止，比特幣價格約1.1萬美元，跌幅超過一成。

算起來，單單昨天到今天，高低點相差超過24％，行情起伏之大，可見一斑，大大考驗投資人的心臟，也再次印證，數位貨幣的價格經常大起大落，投資人得有心理準備。

比特幣在經歷了2018年的低潮後，從今年4月開始的漲勢可說是銳不可擋，短短兩個月，價格就從5000美元以下，上漲至1.3萬美元以上。市場分析認為，比特幣價格之所以會迅速反攻，一來是大眾逐漸熟悉比特幣，其次是社群媒體龍頭臉書（Facebook）宣布要投入加密貨幣市場，以及包括蘋果（Apple）在內的全球多家大型科技公司，均表達對於加密貨幣的興趣，這也被視為對比特幣和加密貨幣投下的信任票。

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關鍵字：比特幣,Bitcoin,加密貨幣

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