徐旭東為遠東新股價抱屈　估下半年可維持穩定中成長

▲ 遠東新董事長徐旭東。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

遠東新（1402）今日舉行股東會，在會後聯訪中，遠東新董事長徐旭東表示，股價多少有被低估；而針對下半年展望，他認為還是相當樂觀，今年可保持「穩定中成長」。

遠東新帳上淨值38元，徐旭東表示，此價值並沒有反映開發土地、轉投資和遠傳、遠百等價值，估計應該有17元差距，市場預期至少逾50元以上，相較目前股價，多少有被低估。但徐旭東說，他認為經營者不宜對股價做出太多預期。

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遠東新去年營收創新高，展望今年營收，徐旭東表示，這要看油價，有太多因素影響，「大體上看來，差的因素沒有太多，可保持穩定中成長」，要看G20的後續，但目前仍是樂觀。

針對下半年景氣展望，徐旭東表示今天已經解決一半，因川普沒有要立刻加稅，他認為，這一個是好現象。

針對在越南的布局，徐旭東表示，看到越南簽訂國際貿易條約後的契機，因此加強當地投資，且因韓國有FTA（自由貿易協定），出口到美國可以免除關稅，而台灣在此方面競爭力較差，因此轉移重心至越南。

但目前越南吸引許多廠商進駐，導致市場過熱，徐旭東說遠東新在很早就進入越南，當時還沒有此情形；而針對開發東南亞其他國家，一直在考察，但因每個國家都有不同優缺點，都還在評估中。

徐旭東表示，雖將重心轉移至越南，但對中國大陸的投資仍會繼續，因大陸市場依舊龐大，不會將陸廠撤出。