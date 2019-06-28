首席設計師自立門戶　未來仍與蘋果進行密切合作

▲蘋果傳奇設計師Jonathan Ive（左）與執行長庫克（右）。（圖／翻攝美國蘋果官網）

科技中心／綜合報導

美國蘋果（Apple）公司傳奇設計師Jonathan Ive確定將會離開待了20多年的蘋果，未來他將成立自己的設計公司「LoveFrom」，蘋果也將會是他的客戶。

蘋果於27日發出新聞稿表示，其首席設計師Jonathan Ive確定要離開蘋果，獨自成立一家設計公司，蘋果也將是該公司的主要客戶，兩間公司在未來也將會有一系列緊密的合作。外媒報導指出，Jonathan Ive的新公司將名為「LoveFrom」。

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蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，「Jonathan Ive在設計領域是獨一無二的人物，他同時也在蘋果復興的過程中扮演相當重要的角色」從1998年開創性的iMac到iPhone皆是出自Jonathan Ive之手，就連蘋果總部Apple Park的設計也是由他操刀。庫克也提到，蘋果未來將與Jonathan Ive繼續合作，「蘋果將繼續受惠於Jonathan Ive的才能，經過這麼多年的密切合作，我很高興我們的關係不斷發展，我期待與他長期合作。」

Jonathan Ive自己則表示，他在蘋果的職業生涯中，為這間公司創造了獨一無二的設計團隊，如今這個團隊已經更強大、更有活力且更有才華。對於自己的離開，他表示，「我對蘋果的設計師同事充滿信心，他們仍然是我最親密的朋友。」他也期待未來能與這些前同事繼續合作。