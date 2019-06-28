海外擴版圖！一銀雅加達辦事處獲印尼核准　預計9月底前開業

▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一銀行今（28）日表示，響應政府「新南向政策」並持續深耕東協市場，海外拓點再傳捷報，雅加達代表辦事處業已獲印尼金融監理機關核准設立，並預計今(2019)年9月底前正式開業，成為一銀在新南向地區第9個國家的第17個營業據點。

一銀表示，印尼種族多元且為東協最具人口紅利之國家，在勞動力及市場區位上具有投資競爭優勢，吸引臺商及各國外資積極前往設點，加上政府鼓勵外商投資，預期未來各項產業將持續蓬勃發展，龐大內需消費市場極具開發潛力。

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為掌握印尼經濟成長脈動，一銀在印尼經濟中心雅加達成立代表辦事處，除可就近服務台商外，並可汲取當地伊斯蘭金融經驗，作為日後前進波灣市場之前哨站，同時串聯整合新加坡、胡志明市、河內市、永珍、金邊分支行及仰光、曼谷等代表辦事處營運據點融監理機關核准設立，布建更完整綿密之亞太金融服務網，提供客戶更優質金融服務，朝亞洲區域性銀行目標邁進。

一銀目前全球海外據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，遍及各主要金融城市如紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等達37處。一銀表示，將秉持以「風控為本」的核心價值，持續串連整合集團通路，逐步拓展海外市場。

一銀今年海外布局拓點甚是積極，包含美國子行奇諾崗分行甫於4月開業，歐美的德國法蘭克福分行、美國休士頓分行也可望在今年開業，另美國子行為持續擴增規模，預計年底前於北加州再增設1家分行，加以在柬埔寨年底前預計再增設2家支行，今年規劃增設7個海外營業據點將陸續開花結果。