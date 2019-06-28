櫃買中心再赴越南　推動海外企業來臺興櫃及上櫃

財經中心／台北報導

櫃買中心為配合政府南向政策，持續深耕東南亞臺商，108年6月27日於越南胡志明市與勤業眾信聯合會計師事務所、元大證券股份有限公司、眾達法律事務所及中華電信股份有限公司共同舉辦「2019前進臺灣資本市場座談會」，計有20餘家越南企業與會。

由於美中貿易戰的影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，在機會與挑戰並存的情形下，為協助東南亞臺商連結臺灣資本市場進而升級轉型，櫃買中心今年度馬不停蹄地造訪東南亞地區，3月初先赴泰國辦理招商說明會、4月中旬赴新加坡實地拜訪當地企業，又在6月27日於越南舉辦座談會，希望能讓更多東南亞臺商認識臺灣資本市場，吸引臺商來臺掛牌。

櫃買中心總經理李愛玲致詞時表示，越南臺商為因應美中貿易戰下中國產業鏈外移的情形，多有產能擴增或設備升級的需求，但另一方面，面對更多競爭者的加入，如何尋找有效的外部資源以維持自身競爭力，臺灣資本市場將是理想的奧援，透過櫃買市場提供合理的本益比與活絡的市場週轉率，可有效率的募集資金，另可提升企業知名度與公司價值、吸引優秀人才、併購加速擴大規模等，協助越南臺商掌握機會及因應挑戰。目前35家海外第一上櫃公司，14家來自東南亞地區包括新加坡、馬來西亞及泰國；越南是海外臺商主要聚落國家，目前已知有多家越南臺商與臺灣中介機構簽訂來臺掛牌的輔導契約，期許不久的將來也能看到來自越南的優質臺商成為櫃買家族的一員。

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勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲致詞時表示，美中貿易烽火持續燃燒、國際反避稅興起，影響臺商赴陸投資意願外，將投資布局重心轉往東南亞市場已然成為趨勢。越南臺商如何在貿易戰火影響下適當調整營運策略、持續拓張產能、增加營收，成為當地業者最關注的議題。

元大金控曾馨慧法金事業處執行長致詞時則表示，美中貿易戰之下，企業投資面臨快速變遷與逐步競爭的投資環境，需要更謹慎思考長期營運方向與轉型升級之必要性，而臺灣多層次資本市場架構可以滿足企業不同階段的需求，且中介機構具有充足專業服務能量，臺灣資本市場於本益比及市場週轉率表現亦名列前茅，是臺商籌資的最佳選擇。

本次活動以「美中貿易戰下越南臺商的機會與挑戰」作為座談主題，座談人士分別從資本市場、稅務、釋股引資、併購及資訊雲端服務等面向，提供越南臺商提升企業軟硬實力的解決之道，並獲得與會企業熱烈迴響。

櫃買中心此行亦實地拜訪當地從事成衣加工、塗料及矽膠生產等企業，以瞭解當地臺商企業發展現況，並提供相關協助。