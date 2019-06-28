遠東新股東會通過發配現金股利1.8元　創近七年新高

▲ 遠東新董事長徐旭東主持股東會。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

遠東新（1402）今日舉行股東會，由董事長徐旭東率領團隊出席，股東會通過發配現金股利1.8元，創下近七年來新高。

遠東新2018年合併營收新台幣2287億元、成長5%，稅後淨利120.3億元、成長49%，股東會通過發配現金股利1.8元，創下近七年來新高。今年第一季營收成長加速，合併營收達619億元，較去年同期成長二成，稅後淨利20.2億元。

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在全球佈局方面，遠東新於2018年首度增設美國營運據點，生產基地跨入美洲，並於2018年第三季投入生產，就近供應美國龐大內需市場。並與其他兩大國際廠合作，打造全球最大PTA與固聚酯粒一貫化廠，不但避開貿易障礙，也可發揮美國低廉原料及能源成本優勢。此外，看好越南經貿優勢，積極擴建越南垂直整合基地，並已陸續完工。更預計在日本擴充Recycle廠第二產線，並考慮於其他地點建立第二生產據點，滿足日本市場對再生酯粒的大量需求。

遠東新持有龐大轉投資事業，投資標的包含遠傳、遠百、亞泥等產業標竿。以目前股價計算，總持股市值超過1600億元，扣除帳面成本後，潛在利益約900億元，換算每股淨值增值達17元。