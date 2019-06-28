　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／碳纖維廠苦盡甘來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

電動自行車出貨量增，蹲了多年的碳纖維廠營運意外受惠，並吸引投資目光，除了領導廠拓凱外，復盛、明安、南寶也值得一看。

【文／林麗雪】

這二年，自行車業界的大事，就是電動自行車進入發展成熟、且銷售快速成長的階段，然為了增加電動自行車的電池續航力，降低車身重量已是必要而不是選項，這個發展趨勢，意外帶旺碳纖維廠拓凱的業績，也拉高了碳纖維行業的投資能見度，過去不被看好的碳纖維高球產業包括復盛及明安，也在獲利及配息穩定的趨勢下順勢翻身，成了法人避開美中貿易戰的資金停泊港。

數十載磨一劍的行業

請繼續往下閱讀...

碳纖維是一種具有高硬度、高強度、高耐化學性、且耐高溫的纖維，最重要的是重量輕，產品特性不僅輕於鋁、硬如鑽石、強度更是鋼鐵的八倍，因此，在航太、國防與運動休閒用品等許多材料應用上，碳纖維都是萬中選一。

可碳纖維是種高技術、高勞力密集的產業，更是一個相對封閉的行業，對於企業來說，投入碳纖維生產，要有比氣長的心理準備，也因此，即便碳纖維行業至今已發展至少四、五十載，但這個要慢工才能出細活的行業，至今能做出成績的國內廠家寥寥可數。

很關鍵的原因在於生產製程本身就有一定的高門檻，碳纖維的成型工法上，主要分為熱固性與熱塑性兩種，熱固成型法的剛性佳，但生產周期較長，這也代表量產曠時費力，近期大漲的拓凱，用的就是熱固成型法；至於熱塑成型法，採取射出成型，生產周期短，但剛性較弱，正準備跨入筆電、自行車碳纖維市場的南寶，用的就是熱塑成型法，但不管是哪一種工法，生產良率都是業者最頭痛的問題，而過高的生產成本，也是終端應用一直無法放量的關鍵。

也因此，一直以來，特性上夠輕、夠硬的碳纖維，都只能在高端利基應用領域才有較大的出貨量，並支撐廠商擁有足夠的現金流持續營運，早期國內業者多從羽球拍、網球拍、曲棍球桿等運動產品導入，最早期的代表業者就是拓凱及波力ＫＹ。

不同的是，拓凱最早從碳纖維運動產品起家，但一直以來，公司堅守碳纖維技術核心技術、並領先同業打入其他終端應用市場，除了球拍外，自行車安全帽、自行車車架乃至於飛機結構件及內飾件等，都已經有實質的訂單出貨，在國內碳纖維業者中，算是耕耘最為有成的，也是純度最高的碳纖維廠。

E-Bike拉高產業能見度

去年的營收中，包括自行車、安全帽、球拍等運動休閒產品，就占拓凱營收比重逾八成，其中，又以應用於自行車的車架、前叉與把手，占全年營收比重的四六％，是拓凱目前最重要的營運成長動能來源。

拓凱自行車碳纖維客戶包括Specialized、SRAM、Colnago等，去年接獲兩款E-Bike碳纖維車架訂單，加上輪圈訂單成長、整車組裝量增加，帶動去年營收及獲利均創下歷史新高，去年每股盈餘衝高至九．三一元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2045期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載。

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚10多年靠賣書養兒
人生第一次辦信用卡！他喜開箱白金質感　下秒悲劇了「再來一張」
鍘恐龍法官！立院三讀：設個案評鑑制、貪污沒收薪水及退俸

關鍵字：先探投資週刊,碳纖維

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

彰銀加薪了！　最高加薪幅度7.19%...追溯自4月1日生效

金融業非主管平均薪資以華票145.5萬元居冠　京城銀基層員工薪資墊底

理財周刊／危老重建整合大哉問(八)

罷工衝擊營運　長榮航：9天營收損失達17.5億元

財訊／黃金驚驚漲　下一步怎麼走？

先探／碳纖維廠苦盡甘來

先探／數位貨幣概念股　藏著值錢彩蛋

上櫃員工薪資大公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

電信三雄薪資待遇比較　中華電員工年薪149.3萬拿第一

商業周刊／統一砸70億買韓廠　羅智先為何老談「做自己」？

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

彰銀加薪了！　最高加薪幅度7.19%...追溯自4月1日生效

金融業非主管平均薪資以華票145.5萬元居冠　京城銀基層員工薪資墊底

理財周刊／危老重建整合大哉問(八)

罷工衝擊營運　長榮航：9天營收損失達17.5億元

財訊／黃金驚驚漲　下一步怎麼走？

先探／碳纖維廠苦盡甘來

先探／數位貨幣概念股　藏著值錢彩蛋

上櫃員工薪資大公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

電信三雄薪資待遇比較　中華電員工年薪149.3萬拿第一

商業周刊／統一砸70億買韓廠　羅智先為何老談「做自己」？

巡視登革熱遭婦人比「倒讚」喊：不要做秀　韓國瑜這樣回應

2萬煙火綻放！日本花火節攻略「富邦J卡」一刷搞定自助行程

桃色疑雲真相出爐…和解吳子嘉？　韓國瑜這樣回

感情變淡該bye了！專家曝「甘蔗渣v.s.晾衣」分手：你遇到哪種？

車倒栽墜入10公尺溪底人卻失蹤　業者來吊車：車主叫我來的

溫網／謝淑薇抽中下下籤　首輪對去年4強歐絲塔潘寇

搶好康！大潤發中壢店　展售桃園9處「修惜站」再生品

法官法修正　當事人可請求評鑑司法官、延長評鑑時效

金曲眾星雲集進入倒數！五月天、蕭敬騰受邀擔任頒獎人

周予天最會撩妹！與ØZI、周興哲組新團「二周一陳」　在PRADA高雄店出道

財經熱門新聞

日圓牌告賣出價貶至一個月新低　..

長榮罷工快落幕？工會今與長榮董..

雲端發票增開500元獎項　9月..

羨慕！台積電碩士工程師年薪32..

長榮罷工最快明天落幕！　8大訴..

航空雙雄華航、長榮航員工平均年..

金管會公布這5家銀行「大到不能..

即／威力彩7.2億獎號出爐　周..

長榮航空成立30年每年發年終獎..

空姐罷工營收損失擴大　長榮：航..

工專生36歲擁千萬資產！靠這招..

下周油價再漲價！專家預估出爐快..

太陽能曙光　中美晶今年來本業已..

南僑搶賺服務財　陳飛龍：建構亞..

更多熱門

相關新聞

數位貨幣概念股　藏著值錢彩蛋

無論信用卡還是比特幣，從終端產品的角度來看，金流系統必須成為能夠即時確認的工具，ＭＣＵ廠商如新唐、盛群，便值得關注。

江文勝：天下大亂，形勢大好？

先探／5G世代全面來臨

先探／下半場最強主打星

先探／謝金河：貿易戰的不同命運

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面