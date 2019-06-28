輕鬆掌握中小型股票趨勢　《尋找櫃買富櫃200指數神算王》好禮週週送

▲快來參加《尋找櫃買富櫃200指數神算王》抽好禮。（圖／財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提供）

消費中心／綜合報導

為協助投資人有效追蹤中小型股票的績效表現，櫃買中心在今年3月發布了「櫃買富櫃200指數」，成為近期證券市場的關注焦點。富櫃200指數嚴選市值規模前200家上櫃公司，成分股以半導體和生技醫療佔比最高，隨時掌握熱門產業脈動，無論是利基市場、新興產業，都能透過指數分析發展趨勢，並以5000點為基期點數，充分反映漲跌，觀察市場變化更容易！

櫃買中心為了推升富櫃200指數的市場熱度，並歡慶兆豐、元富、華南、第一金、凱基及群益等六家證券商發行的指數型權證將於7月1日掛牌上櫃，將在當天加碼推出《尋找櫃買富櫃200指數神算王》週週送活動。

請繼續往下閱讀...

《尋找櫃買富櫃200指數神算王》週週送活動限具有中華民國身分證統一編號之自然人參加，活動期間自7月1日起至9月27日止，歷時13週，採每週結算方式，週週送出好禮。投資人可於每週第一個營業日上午9時起至當週最後一個營業日上午9時止，登入活動網頁，預測「櫃買富櫃200指數」當週收盤指數，並留下手機及電子郵件等聯絡方式就可輕鬆參加活動。每週完成預測的前200名可獲得參加獎「7-11虛擬商品卡」新台幣50元（將以手機簡訊發送）。預測點數最接近的前80名的神算王，還可以得到超商禮物卡新台幣100元等好禮。此外，活動期間內每一投資人每週均可參加活動（每週以參加一次為限），連續13週皆參加的忠實鐵粉，還有機會抽中時尚Sony藍芽喇叭（共5名）！

本次《尋找櫃買富櫃200指數神算王》週週送活動詳情已公布於櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw）「首頁指數系列尋找櫃買富櫃200指數神算王專區」項下，投資人可掃描下方QR code進入活動網頁，請投資人把握機會成為「櫃買富櫃200指數」神算王！