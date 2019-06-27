南僑搶賺服務財　陳飛龍：攜手客戶夥伴建構亞洲食品大平台

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南僑搶賺服務財　陳飛龍：建構亞洲食品大平台

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▲南僑董事長陳飛龍表示，以建構亞洲食品大平台為目標，搶攻國際食品市場商機。（圖／記者湯興漢攝）

▲南僑董事長陳飛龍表示，以建構亞洲食品大平台為目標，搶攻國際食品市場商機。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠南僑搶賺服務財邁開大步。南僑董事長陳飛龍表示，在深耕台灣、發展大陸、前進東協的戰略主軸外，南僑除了食品製造外，也提供夥伴客戶設計、代工及行銷等服務，目標建構亞洲食品大平台，以搶攻國際食品市場商機。

睽違五年，南僑今日起在世貿三館舉行集團食品展，旗下點水樓、泰國南僑、台灣皇家等事業體，各擅所長吸引人氣，食品展期間預估參觀人次上看3千人。

請繼續往下閱讀...

陳飛龍指出，南僑向來以深耕台灣、發展大陸、前進東協為戰略主軸，日本市場則在起步中，而大陸仍是成長中的市場，除了食用油脂及冷凍麵糰產品外，南僑更進一步投入急凍熟麵事業，未來在大陸、泰國及台灣也都將持續進行投資。

「這五年來，南僑在體質上已經有所變化，」陳飛龍說，南僑在台灣、大陸及泰國的佈局已到一定程度，包括經營自有品牌及代工，產品則橫跨本業油脂、米果及麵團等，未來希望打造亞洲大平台，吸引不同國家市場當地的品牌業者與南僑合作。

▲南僑集團在台北世貿三館舉辦集團食品展，南僑營運長周明芬(圖左)、南僑執行副總裁李勘文為建構平台齊心努力。（圖／記者湯興漢攝）

▲南僑集團在台北世貿三館舉辦集團食品展，南僑營運長周明芬(圖左)、南僑執行副總裁李勘文為建構平台而努力。（圖／記者湯興漢攝）

例如，比利時知名品牌Lotus，以蓮花焦糖脆餅聞名於世，是不少人喝咖啡的必備點心，先前Lotus與南僑合作設計及代工，推出Lotus焦糖餅甜筒及雪糕，在全家便利商店獨家限量販售，在零售市場上引發搶購熱潮。

「南僑和客戶之間不僅是代工關係，更是深層合作的夥伴關係。」陳飛龍表示，除了拓展服務價值外，南僑也可藉此與客戶夥伴攜手進入未開發的市場，像是非洲、南美等新興市場等。

陳飛龍表示，南僑打造亞洲食品大平台，在經營業務上的定位屬於「平台」，超越過去是製造、品牌商的角色，歡迎對台灣有興趣，且與南僑經營的行業有興趣者攜手合作。

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關鍵字：南僑,陳飛龍,食品展,Lotus,全家便利商店

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