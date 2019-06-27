空姐罷工營收損失擴大　長榮：航空「微利」產業獲利率不到5%

▲長榮航空今（27）日晚間發佈重大訊息，公告受到罷工影響公司營收損失已達新台幣15.4億元。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工進入第八天，衝擊公司營收損失已突破15億元大關。長榮航空今（27）日晚間表示，去年公司營收雖然將近1356億元，但去年獲利僅65億元、獲利率不到5%，為高成本、低利潤、高風險的「微利」產業，禁不起罷工持續衝擊公司營運。

桃園市空服員職業工會今天上午提出新協商對案，不堅持調整日支費，同意不以薪酬作為禁搭便車差別待遇，同意以勞資會議和每季董總會議取代之前的勞工董事訴求，外界解讀為勞資重啟協商露出曙光。

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▲長榮航空今（27）日晚間公告受到罷工影響公司營收損失已達新台幣15.4億元。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

長榮航空今天傍晚也發佈最新營收損失公告，，自本月20至27日總計取消344個航班，累計營收損失估計約新台幣15.4億元；法人預估，罷工影響暑假旺季營運，其相關營收損失將再擴大。

依據長榮航空內部統計，公司原始股東經過30年的減資及增資，一共投入682億，而投資報酬率僅0.178%；依據年報觀察，長榮航空成立30年以來，每年平均獲利僅新台幣5億元，為高成本、低利潤、高風險的「微利」產業。

長榮航空主管指出，過去在高油價的成本壓力下營運不易，公司在過去四年才有穩定獲利，自2015年至2018年獲利35億至65億元不等，相較高額的成本及資本支出，去年獲利率不到5%。

▲長榮航空發言人陳耀銘向罷工中的機組員喊話：「孩子們，回家吧!」並希望儘快讓罷工落幕。(圖／記者季相儒攝）

秉持回饋社會、照顧員工的理念，長榮航在2001年發生美國911，航空業蕭條時，仍發給員工10000元過年，2008年即使虧損168億元，公司岌岌可危，也依然發給員工一個月的年終獎金。

長榮航空表示，長榮航空是純民營的航空公司，也是上市公司，目前長榮航空的股東結構，約有一半是非長榮集團持股，因此經營團隊必須兼顧員工、股東及旅客三方之權益。