獨步全球！台灣STO監理框架最快10月上路　發行、交易規範一次看

▲金管會今天公布證券型代幣發行監管規範，將具證券性質虛擬通貨納入管理。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（27）日正式將證券型代幣發行（STO）視為有價證券，應納入《證券交易法》規管，並採取分級管理，募資金額3000萬以上應申請沙盒實驗，金管會主委顧立雄表示，STO監管框架最快10月上路。

所謂的證券型代幣發行（STO），是指證券型代幣必須跟現金、股票、固定收益資產、不動產等資產掛鉤，可以被視為首次代幣發行（ICO）的進化版，但若業者要進行STO，必須先獲得金管會許可。

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各國對STO的定義、範圍、監管都不同，目前各國多以按照現行的證券法規辦理，並沒有另立專法。金管會主委顧立雄表示，若訂定STO規範的話，可望成為全球首創的案例。

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者季相儒攝）

金管會提出分級管理模式，除了募資金額3000萬元（含）以下豁免申報生效，而募資金額3000萬元以上應依「金融科技發展與創新實驗條例」申請沙盒實驗，僅開放給專業投資人參與認購，且每一案的認購、持有金額則不得超過30萬元。

另外，STO買賣平台最低資本額為1億元，且單一買賣平台所有案件募資金額不能超過逾1億元，而受理第一檔STO交易滿1年後才能受理第二檔。

至於專業投資人的自然人投資門檻從10萬元改為30萬元，顧立雄指出，先前舉行公聽會時聽取各界意見，10萬元對於專業投資人來說確實不夠，因此提高至30萬元，目前並不考慮開放給一般投資人，而是否開放給外籍投資人投資STO，則要與中央銀行共同協商。