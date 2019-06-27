展現愛台灣　台酒收購葡萄21萬公斤釀酒

▲台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為相挺台灣農業，將產品融入在地味，台灣菸酒公司7月起收購彰化二林地區葡萄21萬公斤。台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示：「以釀製水果酒為定位的南投酒廠，未來將生產更具台灣風味的酒！」

丁彥哲表示，為相挺台灣農業，在兼顧果農合理利潤與維持產品競爭力下，菸酒公司計劃性收購金香及黑后葡萄，今年採購數量為21萬公斤，台灣菸酒將以先進製酒設備與純熟釀造技術，產製最符合國人口味的優質葡萄酒、水果酒及白蘭地等相關產品。

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丁彥哲表示，菸酒公司產製的各式產品，和台灣農業唇齒相依，在兼顧營收成本之下，菸酒公司將善盡社會責任，積極協助並照顧農民，讓公司產製商品，建立在地化標竿。

丁彥哲說，愛台灣不需要口號，需要行動力，菸酒公司以行動力持續守護台灣。台酒南投酒廠位於南投市郊，佔地17.6公頃，為全國最大水果酒廠，利用本土盛產之水果產製葡萄酒、荔枝酒、梅酒等水果酒及白蘭地，並結合該廠明星商品OMAR威士忌開發特殊風味桶威士忌產品。其中過葡萄酒桶威士忌參加國際菸酒評鑑會屢獲殊榮，品質受到國際人士嘉許與肯定。

據了解，台灣每年6至8月為葡萄的採收旺季，其中彰化二林地區種植釀酒用金香、黑后葡萄面積高達100公頃，對當地農業發展有重要貢獻。

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