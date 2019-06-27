投資全看川普動作！　台股下半年預估高檔震盪、亞洲市場前景樂觀

▲川普出發前往大阪參加G20峰會，川習會面結果牽動市場走向。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

2019年即將進入下半年，市場對中美貿易戰後續持續關注，針對下半年投資展望，最大影響因素仍在美國總統川普。分析師預期台股指數將維持高檔震盪，可加強留意行動通訊、5G、AI等產業，是半導體成長主要動能；而亞洲市場則可留意越南、泰國、馬來西亞及印度等國。

群益金融集團指出，影響全球股市表現最大變數是川普，並預估2019年台股指數將震盪盤整，下半年受各種多、空因素相互影響，預期多數時間指數維持區間整理，淨波動幅度相對有限，但每季盤面主軸、主流股與領先股都不同，預估下半年大盤加權指數合理區間落在10000~11200點之間。

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此外，2019年下半年5G發展、中美貿易戰衝擊，都影響著全球科技產業，雖然美國對華為的禁令對台灣部分供應鏈產生負面影響，但在這大國貿易戰的夾縫中仍有投資契機可尋，群益團隊指出，包括面板零組件、電商、傳統的IT下游等都是可以留意的產業。

▲ 分析師對於台積電的長期營運狀況保持樂觀。（圖／達志影像／美聯社）

針對台積電未來展望，群益預計台積電未來5年，每年將持續投資100〜120億美元水準於高階製程之研發，以維持技術領先優勢。由於行動通訊、高速運算、自駕車和物聯網、5G和AI等是未來半導體成長的主要推動力量，雖然第2季起受中美貿易戰的不確定性，客戶端庫存偏高壓縮短期成長，但台積電與大客戶合作穩定，長期營運仍樂觀。

另一方面，在亞洲市場部分，貝萊德投資團隊對亞太區長期展望抱持著信心，他們認為，雖中美貿易及更廣泛的政經關係在短期內依舊能左右市場大局，但這些因素也有望成為催化劑，刺激亞洲的國家進行更大規模的改革，推動經濟轉型成更自主獨立的國家，並促使區域內各國增強聯繫。

此外，越南、泰國和馬來西亞憑藉其過去表現、基礎建設和吸引外國直接投資的能力有目共睹，隨著全球供應鏈重新布局，將有望成為一線的受惠國家，至於印度則應可成為二線的受惠國，雖然印度經濟成長在短期內或許將面臨下行風險，但根基已大致穩固，應可有效應對挑戰。

貝萊德指出，只要貨幣匯率保持穩定，仍看好亞洲風險資產的前景表現。若美元大幅升值，可能會再次縮緊全球的金融狀況，拖累全球經濟成長。2018年企業獲利仍可保持動力，但如今經濟成長的不確定性及供應鏈受到影響，已使下行風險成為主導市場的因素。由於2020年的美國總統選舉將近，未來經濟情況的風向指標將著重於川普政府的舉措。