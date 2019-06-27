這5家銀行「大到不能倒」！　金管會：一出問題恐引爆系統性風險

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（27）日公布5家「系統性銀行」名單，包括中信、國泰世華、台北富邦、兆豐、合庫銀，代表銀行「大到不能倒」，否則將會引發系統性風險，因此必須採取強化監理措施，確保銀行體系健全，以支持實體經濟發展。

金融海嘯發生後，國內銀行「大到不能倒」，再度引起外界關注。金管會為因應BCBS在2012年發布「處理國內系統性重要銀行架構」，邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成專案小組，蒐集美國、英國、日本、香港、新加坡等主要國家具體作法，研議台灣D-SIBs篩選架構及強化監理措施，並依照規模、關連性、可替代性、複雜程度等4大面向挑選出符合條件的系統性重要銀行。

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金管會主委顧立雄今天親自主持記者會，公布國內系統性重要銀行（D-SIBs）名單，國內5家系統性重要銀行名單，包括中國信託商業銀行、國泰世華商業銀行ˋ台北富邦商業銀行、兆豐國際商業銀行及合作金庫商業銀行，未來將被要求較高資本，外界推估將會有一波增資潮。

顧立雄表示，這5家被列為系統性銀行認為是責任和榮譽參半，所以資本要求也會比一般銀行高出4%，同時也要申報經營危機應變措施，以及每年應辦理2年期的壓力測試。

顧立雄指出，台灣金融業無論是市占或是規模，遠不及國外銀行，因此目前以系統性金融機構為優先，至於保險、金控則暫不考慮，而這是被挑選的5家銀行必須額外提列4%的資本，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率分別拉高至11%、12.5%、14.5%，原則上從被指定的次年起可分4年提列。