全球最大工具機製造商加碼台灣　台商回流投資突破4千億元大關

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全球最大工具機製造商力山加碼台灣　台商回流投資突破4千億元大關

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▲台商回流一波波，經濟部今（27）日表示，累計台商回流投資已突破4千億元大關。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台商回流一波波，經濟部今（27）日表示，累計台商回流投資已突破4千億元大關。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部今（27）日核准全球最大工具機製造廠之一的力山工業回台投資案，以及期美科技、某自動化設備系統大廠、某電子零組件大廠等案，累計台商回流投資已突破4千億元大關。

經濟部表示，上述四家廠商合計投資金額超過新台幣253億元；截至今日為止，已有81家台商通過審查，成功吸引4117億元投資，預計創造超過36,850個本國就業機會。

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官員指出，力山工業則是全球最大工具機製造廠之一，電動工具機多次蟬聯美國手工具業巨擘SBD最佳供應夥伴獎，並以超過40年紮實技術成功切入商用健身器材市場，成為美國健身新創事業的智能履帶式跑步機全球唯一供應商、智能飛輪車全球唯二供應商。

力山工業的產品皆以銷美為主，因應美中貿易戰高關稅壓力及客戶需求，決定將中國桐鄉產能移回台中大里廠區，砸下8億元擴建廠房、新增智慧化產線，以臺灣為新產品研發製造據點，預計可新增本國就業人數300人。

▲台商回流一波波，經濟部今（27）日表示，累計台商回流投資已突破4千億元大關。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

▲台商回流一波波，經濟部今（27）日表示，累計台商回流投資已突破4千億元大關。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

另外，期美科技是台灣第一大飛輪健身車製造商，多次榮獲創新大獎、臺灣精品獎肯定，主要客戶是市值40億美元的全球最大健身獨角獸-美國P公司(佔期美年營收九成) 。

期美科技身為其國際供應鏈中智能飛輪車最大供應商，原評估在寧波或臺灣設廠擴充產能以滿足訂單需求，由於美中貿易戰鋼鋁關稅制裁，考量臺灣諸多利基與客戶期望，決議投資逾16億元在臺南市新吉工業區建置新廠，導入智慧製造，將可新增270個本國就業機會，壯大S-Team(臺灣健身器材優質聯盟)的國際競爭力。

經濟部強調，臺灣已成為全球精品運動器材供應重鎮，期美與力山回臺擴大投資將可帶動上中下游各三百餘家供應鏈廠商共同成長，創造另一個「臺灣製造」世界級產業。

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關鍵字：經濟部,台商回流,力山工業,期美科技

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