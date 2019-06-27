金融業「公平待客原則」首次評比出爐　7家銀行、8家保險列前段班

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（27）日首度公布金融機構「公平待客原則」，排名前20%的銀行業有7家、證券業有6家、壽險及產險業各4家，金管會主委顧立雄表示，這次評比結果，金融業整體表現「尚可」，普遍都有制定公平待客原則，並提報董事會通過，且有訂定內部相關規範。

金管會今年開始實施金融服務業公平待客原則評核機制，第1年度評核對象為銀行、綜合證券商、產壽險公司，今天公布首屆公平待客原則評核結果，銀行業有7家上榜，包括上海銀行、中信銀、永豐銀、國泰世華、土銀、台企銀及匯豐（台灣）銀行，其中前3名依序是，國泰世華、台企銀及土銀。

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至於證券業方面，中國信託證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券、富邦證券及凱基證券，而前3名依序是中國信託證券、兆豐證券及玉山證。

此外，壽險業有4家是國泰人壽、中國人壽、全球人壽與安達人壽；產險也有4家是新安東京海上、明台產、富邦產及泰安產。

顧立雄表示，這次評比結果，金融業整體表現尚可，不過仍有不少缺失，像是董事會欠缺積極作為，儘管有提報重大消費爭議，但後續並沒有持續追蹤，法遵、風管及內部稽核單位沒有避免、防堵及發揮監控功能，導致有行員舞弊、保單遭冒名貸款挪用、理賠金核算漏賠付給保戶；客戶申訴案件沒妥適處理，經財團法人金融消費者評議中心作成應賠付的比率偏高。

顧立雄指出，今年是第1年實施，只公布前20%的前段班，暫不公布最後20%的後段班，不過會要求檢查局加強金融檢查；至於是否公布後段班，他則說，等待評比較為成熟後，不排除會公布後段班。