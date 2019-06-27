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央行重新遴選外幣結算平台日圓清算銀行　由瑞穗銀行台北分行續任

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▲▼ 日商瑞穗銀行。（圖／路透）

▲ 瑞穗銀行台北分行續任日圓清算銀行，圖為日本東京瑞穗銀行。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行外幣結算平台提供一個快速、有效率的外幣匯款平台，日前重新遴選日圓清算銀行，由瑞穗銀行台北分行續任。

為強化國內金融基礎設施，央行規劃由財金公司建置符合國際通用規格之「外幣結算平台」，提供多功能之境內及跨境外幣匯款、交易結算及清算服務。目前由日商瑞穗銀行台北分行擔任日幣清算銀行、陸商中國銀行台北分行擔任人民幣清算銀行，由兆豐銀行擔任美元及歐元清算銀行。

請繼續往下閱讀...

瑞穗銀行台北分行擔任日圓清算銀行的專營期將於109年1月27日到期，為方便外幣結算平台業務持續運作與銀行準備期，央行於到期前一年重新辦理遴選作業，相較第一次遴選有三家日商參與，本次僅瑞穗銀行台北分行一間參與遴選作業。

央行表示，考量瑞穗銀行台北分行已擔任日圓清算銀行5年時間，各方面運作順暢，提供安全、穩定服務，具有繼續升任該項業務的能力。此外，能免除參加單位重新開戶的成本，也可降低新建系統可能發生的穩定性與安全性疑慮。

▲▼示意圖,財經,外幣,日圓,日鈔,財富,銀行,有錢,紙幣,鈔票。（圖／123rf）

▲ 開辦日圓結算業務後，透過日圓結算平台的交易金額約4.5兆日圓。（圖／123rf）

央行官員指出，瑞穗銀行台北分行為了建置外幣結算平台，投入相當多成本與人力，除增聘人員外，還在內湖與龍潭建立資料處理中心，龍潭也有備援辦公室，除了建置系統的硬體投入外，包含場地、人員投入也相當可觀。

央行外幣結算平台於104年1月28日開辦日圓境內清算業務、於同年5月28日開辦日圓境外清算業務，推動之後有效提升效率、節省的匯費也相當可觀，央行官員表示，開辦日圓結算業務後，透過日圓結算平台的交易超過11萬8000多筆，金額約4.5兆日圓；平均每天有120筆、金額54億日圓，僅次美元（平均每天5000筆）、人民幣（平均每天1000筆）。

外幣結算平台提供了一個快速、有效率的匯款平台，透過此平台，銀行客戶可以透過外幣結算平台至清算銀行撥轉，在國內進行交易；若沒有此平台，客戶得先將款項撥至國外，通知往來銀行，再由外國銀行撥錢回來，可能因時差造成問題。

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關鍵字：央行,中央銀行,外幣結算平台,日圓,外幣匯款

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