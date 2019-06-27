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中美貿易戰重挫IC設計業　前五強僅聯發科成長　

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▲▼半導體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中美貿易戰影響，全球IC設計業大受打擊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周康玉／台北報導

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，2019年第1季全球前十大IC設計業者營收及排名出爐，前五名中僅有聯發科維持小幅成長，其餘包含博通、高通、輝達與超微皆出現衰退，其中輝達因庫存尚未完全去化，衰退幅度最大，達24.4%。

拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋指出，儘管全球IC設計廠在去（2018）年交出不錯的成績單，但因中美貿易戰的影響，加上中國大陸市場成長趨緩，今（2019）年多家IC設計業者第1季表現皆不如預期。

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其中，輝達衰退幅度最大，原因在於遊戲顯卡庫存尚未完全去化，光是遊戲顯卡在第1季營收大幅衰退40.9%。另一成長主力的資料中心市場也因為超大規模（Hyperscale）資料中心與企業在GPU採購數量的逐漸趨緩，出現近三年來的首次衰退，預計第2季的營收表現仍會持續衰退，估計較去年同期相比，衰退幅度約為20%左右。

IC設計一哥博通受到華為禁令影響，半導體部門第1季營收相較於去年同期衰退。不過，博通去年第3季收購CA Technologies後，對營收將有所挹注。在中美貿易戰越演越烈下，第2季預料仍會持續衰退，估將較去年同期衰退約7%。

高通則是受到智慧型手機需求明顯下滑，使得今年第1季手機晶片出貨量較去年同期衰退17.1%。

聯發科雖然也受到智慧手機市場衰退影響，但因自去年陸續導入如OPPO、小米等客戶，加上在智慧家庭市場也多有斬獲，使得第1季營收達正成長表現。展望第2季，聯發科營收將受到美元匯率影響，相較去年同期將小幅衰退1.5%，但若以新台幣計算則預估將成長約2%。

展望2019年，若美中關係在G20結束後未見和緩，恐怕將持續影響全球IC設計業者下半年表現。

中美貿易戰重挫IC設計，前五強僅聯發科成長，圖點開放大。（資料來源：TrendForce）

▲▼中美貿易戰重挫IC設計，前五強僅聯發科成長。（資料來源：TrendForce）

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關鍵字：IC設計,中美貿易戰,聯發科,高通,博通,輝達

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