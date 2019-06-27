小確幸來了！雲端發票增開500元獎項組數40萬組　9、10月期可兌獎

▲財政部宣布，雲端發票增開500元獎項，增加民眾使用雲端發票的意願。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（27）日公告修正「統一發票給獎辦法」，增開雲端發票500元，預計增開組數為40萬組，今年9月26日上路，預期9、10月期的統一發票就可以增開，領獎時間從12月6日開始。

財政部官員表示，未來有領雲端發票的民眾，中獎機會可以達到千分之七，比起一般只有領電子發票、紙本發票千分之五的機會，多了千分之二的中獎機率，所以民眾未來多多運用雲端發票，不要把發票印出來。

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為了增加民眾使用雲端發票為誘因，財政部公布修正統一發票給獎辦法，增開雲端發票500元專屬獎，預計增開組數為10萬～60萬組，但實際上今年是增開40萬組。

財政部目前在預告期間，預計在9月26日施行，所以今年9、10月期的統一發票的雲端發票，就有多一項500元的發票可以兌獎，9月、10月期的兌獎時間是12月6日開始，兌獎截止日是到明年3月5日止，根據財政部統計，目前雲端發票的中獎機率仍低，所以民眾使用雲端發票的機會不高，但是增開之後，未來有使用雲端發票的民眾中獎機會就會增加千分之二，整體來說拿發票中獎機會就達到千分之七。

財政部表示，增開雲端發票500元目的，是希望民眾可以下載「財政部統一發票兌獎APP」利用APP兌獎，中獎獎金就可以直接匯入民眾的帳戶之中，簡單、方便又環保，根據財政部統計，目前下載數已經達到92萬戶，大約半年的時間就將近百萬戶了，符合財政部的期待。