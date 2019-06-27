5月景氣少4分續亮「黃藍燈」　離藍燈僅1分之差

▲國發會發布5月景氣燈號，較4月下滑了4分，維持黃藍燈。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／台北報導

國家發展委員會今（27）日公布5月景氣概況，景氣綜合判斷分數為17分，較上個月減少了4分，景氣燈號維持「景氣轉弱」的黃藍燈，僅差1分就要轉成低迷的「藍燈」。

▼國發會公布5月景氣概況，景氣綜合判斷分數為17分。（圖／國發會提供）

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根據國發會所釋出的的資料顯示，9項構成項目當中，有4個項目都呈下滑情況，分別是股價指數（綠燈轉黃藍燈）、工業生產指數（黃藍燈轉藍燈）、機械及電機設備進口值（黃紅燈轉綠燈），以及批發、零售及餐飲業營業額（黃藍燈轉藍燈）。

國發會認為，這是中美貿易紛爭在5月時突然急遽緊繃，影響全球經貿成長動能減緩，不利台灣的出口表現，不過這方面也不需要單過擔憂，就目前的情況看來仍屬「緩中見穩」；且轉單效應及新興科技應用將持續擴展，有助緩解部分衝擊，不過後續國際情勢對國內景氣影響仍須密切留意。

另一方面，半導體業者持續擴充先進製程，綠能投資及台商回台投資成效逐漸顯現，且政府落實前瞻基礎建設投資、加速都更及危老重建，以及所得稅制優化、補助民眾節能家電及旅遊、減徵貨物稅等消費面激勵措施，將進一步擴大內需成長動能。