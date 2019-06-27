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中美貿易戰衝擊　金融業獲利能力變差　ROA將下滑

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▲▼中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今（27）日舉行「年中信用展望」記者會，中華信評預測，今年的金融業獲利脆弱，銀行業的平均資產報酬率(ROA)估計只有0.6%，較去年的0.7%較為下滑；證券業平均ROA大約只有1.5%~2%之間、去年則有1.8%；壽險業則只有0.5%，與去年的0.4%相當。

中華信評預期，2019年銀行業的不良放款與授信損失有小幅增加，但是如果貿易戰演變成兩國政府非關稅的報復行動，銀行業的不良放款與損失的惡化程度可非常嚴重，一旦這種情況發生，將削弱台灣的企業信用強度，對台灣銀行業者的資產品質產生連鎖性的影響，尤其中小企業從事景氣循環高的產業，更容易受到這類經濟變動的衝擊，進而影響到銀行的資產品質。

請繼續往下閱讀...

整體金融業的獲利表現，今年可能會略為轉弱，主要因包含一，授信成本可能會隨經濟不確定性升高而增加；二，國內外的資本市場表現將更為波動；並且，預期經濟成長趨緩加上銀行業對風險的謹慎小心，使得金融業的業務量也只有小幅度的成長。

中美貿易戰引發部分在中國大陸營運的台商將生產作業轉往台灣或者東南亞地區，有些企業可能會增加在台灣投資，這情況之下可能會對金融業帶來商機，不過中華信評認為，這個進展可能是循序漸進的，需要經過幾個季度才可能具體實現在金融機構的獲利表現上。

證券業、壽險業獲利　易受資本市場波動影響

證券業方面，未來一年證券業營運績效仍容易受到資本市場及投資偏好變動的影響，中華信評也預測，在全球資本市場波動之際，各證券經紀上未來幾個季度的獲利，會有大的波動幅度。

壽險業方面，2019年壽險業整體的獲利能力表現仍容易受偏高的外匯部位、避險成本的影響，所以ROA僅能維持在0.5%的水準，同時資本市場的波動也持續對各業者的獲利造成陰影，並可能抵銷壽險持有的龐大美元計價固定收益證券部位位業者帶進的經常性收益。

ET快訊
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關鍵字：中華信評,中美貿易戰,金融業,銀行業,證券業,壽險業,獲利能力,ROA

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