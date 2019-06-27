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理財周刊／福衛七號　科技外交

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／洪寶山

六月二十五日，相信很多人鎖定直播，要看福爾摩沙衛星七號升空，因為這是歷史上重要的一刻。這是首度使用台灣自主研發的衛星操控系統發射升空，對台灣來說是一件超級大事，福衛七號是台灣跟美國近十年來最大的科技合作計畫，如科技部長陳良基所說，福衛七號要成為太空最精準溫度計2.0版，能精準預測颱風路徑，未來蒐集資料量是卸任福三的三到四倍，有效提升災害防救力道。屬於高複雜度衛星的福衛七號，台灣主要負責整備與信號融合，福衛七號的發射，代表台灣在太空衛星的整備技術已屬一流。

除了展現太空科技成就之外，蔡英文總統表示，福七也是拓展台灣科技外交的里程碑。因為這個衛星星系的研發，來自於台美雙方有史以來最大型的科學研究合作計畫。往後取得的觀測資料，將可以分享給其他國家，貢獻於全人類的福祉。

親眼見證福衛七號升空的美國在台協會處長酈英傑大為讚賞，認為這是台美科學家、工程師和學者的傑出成果，他說：「當美國和台灣共同集思廣益，偉大的事情就會發生。」今年剛好是台美關係法四十周年，酈英傑進一步表示，「美台共享的創新和創業傳統，確保了在應對二十一世紀挑戰時，我們都能從彼此對科學的持續投入中獲益。」

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這樣的科技外交，對台灣來講更形重要。以往我們稱自己是科技島，但卻只在代工領域，跟國際大廠相比，難以望其項背。但硬實力卻是不容忽視，台灣在許多領域都是佼佼者，能為國際社會貢獻良多，這次衛星發射就是其一。在在都代表台灣的尖端技術已經從全球延升至地球之外。

台灣已進軍太空產業鏈，未來還要繼續精進太空自主研發技術，走在時代尖端。蔡英文表示，行政院長蘇貞昌上任後簽署的第一份公文，就是核定第三期的「國家太空科技發展長程計畫」，為期十年投入新台幣二五一億元，可見政府對太空發展的重視程度。

在最關鍵的地方使力，可以獲得最大效益，台灣若能在太空發展佔一席之地，在全球地位就會不可或缺，也能有更多外交資源，讓台灣向前行。外交，不是只撒銀彈，科技外交更是實在，面子裡子都可兼顧。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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關鍵字：理財周刊,福爾摩沙衛星七號

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