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富士康否認拋棄華為　向同業喊話：行業不易，大家且行且珍惜

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▲▼ 鴻海富士康LOGO。（圖／路透）

▲ 富士康科技集團。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

自從鴻海創辦人郭台銘表態要參選中華民國總統後，市場一直有人猜測放話富士康科技集團將「拋棄華為」、「撤離大陸」，對此，富士康一再駁斥，繼17日發表過相關聲明澄清後，昨（26）日再度發出聲明斥責留言已到「無法無天」的地步，並向同業喊話「行業不易，大家且行且珍惜」。

富士康小編昨日在微信公眾號以「關於近期我司槽點，小編有話說」為題發文指出，身為一間國際大廠的員工，雖說公司教育一些莫須有的事情就讓它gone with the wind（隨風而逝），「但網絡時代，在所謂友商及意圖不明人士的推波助瀾下，某些流言已經到了無法無天的地步。」因此希望能藉由這篇文章來導正視聽。

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富士康小編共列出4大「謠言」，並逐一解釋與破解：

謠言一：富士康撤離大陸，要把工廠搬到海

小編強調，富士康撤離大陸一說是無稽之談，且在17日的聲明中就已經強調過。富士康是一家根植大陸的企業，投資設廠31年來從未改變，31年來，改革開放成就了富士康，富士康也在大陸留下了深深的足跡。此外，富士康在大陸、海外多個國家及地區均設有研發及製造基地，是一間全球化佈局的集團公司，為因應客戶需求及產能安排而在大陸廠區之外的區域擴張生產，是企業在生產經營中的正常運作，「未來，富士康仍將繼續深耕大陸。」

謠言二：富士康拋棄華為，國內多家手機商斷絕合作，要被xxx取代

小編強調，該公司一概不評論單一客戶及產品，因此，只能表示，目前該公司大陸各廠區及不同單位生產均正常有序進行，不存在區別對待客戶的現象。「我們從沒有拋棄任何客戶，成立45年來，一直致力為所有客戶解決問題，這也是富士康持續發展壯大的原因。」

針對網路上傳言的「富士康將被某同業取代」，小編表示「對此不敢妄加猜測，只想說，行業不易，大家且行且珍惜。」

謠言三：富士康在美設廠是在中美貿易戰中站隊美國

小編強調，富士康是一間全球化的公司，該公司也在美國投資長達20年。近期對於美國威州的投資案是從2017年4月就開始策劃，並於同年6月對外公布，主要是因應科技發展、技術研發全球化佈局的戰略部署，更是發生在中美貿易局勢變化之前，因此「站隊美國」一說是無稽之談。小編也表示，「如果說有站隊，我門公司站隊的是『長期、穩定、發展、科技、國際』的經營宗旨。」

謠言四：富士康大陸大規模裁員，大批員工面臨失業

小編在文中寫了3遍，「沒有大規模裁員」，強調這非常重要，「這是一個在2019年年初就闢謠過的話題，屬於典型的舊聞重炒。」

文末，富士康小編也強調，網路並非法律無法管轄的地方，「那些傳播不實消息的自媒體，我司（我們公司）的法務小伙伴（法務同仁）正看著你呢。」

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關鍵字：富士康,華為,謠言,中國大陸,拋棄華為,站隊美國,郭台銘,鴻海

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