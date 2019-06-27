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先探／5G世代全面來臨

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（圖／先探投資週刊 提供）

華為儼然是美中貿易戰下的祭品，背後目的無非是美國要爭奪5G規格的制定權。近來美、日、韓、中等國陸續展開5G商轉，未來將創造出12兆美元的龐大商機，同時也將顛覆你我的生活型態。5G相關供應鏈更是台股投資布局之首選，從IC設計、晶圓代工、光纖元件、功率放大器、網通設備、PCB銅箔基板、散熱、微波天線等不少個股股價逆勢走強，顯然市場對於5G抱持著高度期待。

【文／馮欣仁】

歹戲拖棚的美中貿易戰，儘管在G20會議之前，美國總統川普釋出善意，將與中國領導人習近平於G20會面，但川普針對華為等中國科技業者依然保持強硬態度，尤其，繼封殺華為之後，更傳出美國政府考慮要求美國企業所使用的５Ｇ設備，都得在中國以外地方設計與生產。面對美國鋪天蓋地的打壓華為在５Ｇ設備與智慧型手機銷售，但仍有不少國家如瑞士、英國、西班牙、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、巴西等仍採用華為５Ｇ設備。此外，繼南韓、美國、英國之後，中國工信部日前向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電發放第五代行動通訊（５Ｇ）商用執照，也代表中國正式進入５Ｇ時代。

由於５Ｇ具備高速傳輸、低延遲與巨量物聯網等特性，對應這些技術特性，適合發展的５Ｇ應用也不同。首先，高速傳輸主要適合影音視訊類應用，例如：擴增實境ＡＲ、虛擬實境ＶＲ、３Ｄ全息影像。其次是低延遲，除了加快了資訊端到端傳輸的速度，也提高可靠度，主要適合工廠自動化、車聯網、無人載具、公共安全等應用；最後是巨量物聯網，主要重點是低耗電、大涵蓋，可以適用於智慧城市、智慧電表、智慧路燈。根據市調機構ＩＨＳ研究報告指出，到二○三五年５Ｇ將在全球創造十二．三兆美元經濟產值，同時也能帶來二二○○萬個就業機會。

請繼續往下閱讀...

世界、漢磊搶攻GaN射頻元件

有鑑於各國政府推動５Ｇ商轉，對於相關供應鏈廠商而言，將是一大利多；更是台股今、明年投資布局的一大主軸。目前５Ｇ優先受惠廠商，主要以基地台相關業者為主，包括：晶圓代工台積電、晶圓測試京元電、功率放大器穩懋、微波天線昇達科、ＰＣＢ銅箔基板台燿與聯茂、ＰＣＢ高頻通訊板先豐、高技、新復興與楠梓電等。

除了基地台之外，小型基地台（small cell）需求也將同步增加，包括交換器、用戶接收端設備等各方面網通設備也都要對應升級，因此，像是智邦、智易、啟碁、中磊、明泰、友訊等網通業者可望受惠。本期特企也將與５Ｇ相關之半導體、網通設備與銅箔基板等產業於後面章節，詳細介紹。

根據拓墣產業研究院表示，目前基地台用功率放大器（Power Amplifier; PA）主要為基於矽的橫向擴散金屬氧化物半導體（Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor; LDMOS）技術，不過LDMOS技術僅適用於低頻段，在高頻應用領域存在侷限性。由於LDMOS功率放大器的頻寬會隨著頻率增加而大幅減少，運用於三．五GHz頻段的LDMOS製程已接近限制，性能開始下滑，在考慮５Ｇ商用頻段朝更高頻段發展下，過去LDMOS將逐漸難以符合性能要求，因此第三代半導體材料GaN（氮化鎵）技術崛起。

由於GaN技術支援更高資料容量之多資料傳輸，同時搭配５Ｇ高速網路，不論在頻寬、性能、容量、成本間可做出最佳成效。現行GaN功率元件以GaN-on-SiC及GaN-on-Si兩種晶圓進行製造，其中GaN-on-SiC強調適合應用在高溫、高頻的操作環境，因此在散熱性能具優勢，其以５Ｇ基地台應用最多。目前國內晶圓代工廠世界、漢磊已在GaN領域有所發展，其中，漢磊已經成功打進華為５Ｇ基地台供應鏈，下半年訂單不看淡。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2045期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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