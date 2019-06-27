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今年漲近70%　A股股王貴州茅台首度飆破1000元人民幣大關　

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▲▼貴州茅台。（圖／CFP）

▲上證A股股王貴州茅台今（27）早一度衝破1000元人民幣大關。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

2000年後上證A股首見千元股！上證A股股王貴州茅台今（27）早一度衝破1000元人民幣大關，上漲2.2%至1001元人民幣。截至13點41分，茅台漲1.54%報994.99元人民幣，總市值超過1.2兆人民幣。

從2001年8月27日上市以來，貴州茅台漲幅已達180倍，今年茅台股價更是節節高升，以昨日收盤價計算，茅台今年累計上漲達66.08%，跑贏上證指數約4倍。

請繼續往下閱讀...

截至今日，白酒板塊已坐擁4支「百元股」，成為食品飲料板塊甚至大消費板塊的中堅力量。據陸媒《第一財經》報導，深圳一位私募基金經理表示，機構對茅台的看法堅定，「抱團抱得很緊。茅台作為稀缺資產，業績的穩定增長可以消化潛在的估值壓力，機構逐漸可能進入到良性互動的階段。」

今日，茅台將為2018年高達182.64億元人民幣的現金紅利進行股權登記，並於明日發放。據貴州茅台發布的2018年年度權益分派實施公告，以12.56億股為基數，每股派發現金紅利14.539元人民幣。

據陸媒《東方財富網》報導，貴州茅台自2013年至2018年，已累計發放578.95億元人民幣的分紅，此次分紅為歷年之最。分紅逐年遞增的背後，是茅台自2013年來營收淨利潤雙雙增長的事實。2013年，茅台營業總收入為311億元人民幣，到了2018年，其營業總收入已達772億元，淨利潤已超過5年前的營業總收入。

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關鍵字：貴州茅台,A股,陸股

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