不妙！標普估台灣今年經濟成長率2%　與韓並列四小龍之末

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今（27）日舉行「年中台灣信用展望」記者會，根據標準普爾預估，台灣今年的經濟成長率可維持在2%，與韓國相當，但是相較於香港的2.2%以及新加坡的2.3%，台韓都是墊底落後。

標準普爾全球評級的預測，亞洲四小龍的經濟體包含台灣、香港、新加坡和韓國，今年的實質經濟成長率增長趨勢類似，即連續第二年成長減緩。儘管如此，全球貿易週期特別是科技業在2018年略為減緩，且在貿易爭端日益擴大所導致的不確定性拖累之下，今年會進一步減緩，這也使2019年四小龍經濟產生深遠的影響。

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中美貿易戰愈演愈烈，可能使台灣近期在製造與出口方面出現小幅的改善，但是儘管如此，若中美之間關稅戰更升溫為科技戰，導致全球電子產品需求進一步轉弱，則會使台灣的復甦情形非常的脆弱，而且可能還會繼續向下。

不過，台灣也有部分的支撐，中華信評預期，隨著製造商擴大其在台灣既有產能或者擴大產能，未來6到12個月來自民間的投資金額會增加。而同一時間，經濟成長率也受到台灣政府的支出水準因推動數項基礎建設開發計畫而升高支持。

此外，中華信評預測，國內消費在低失業率與近期的減稅的支持之下，可以維持在相對穩定的水準，可以抵銷部分出口風險。因此標準普爾從3月預估台灣今年經濟成長率為2.3%，今調降0.3個百分點為2%，但是仍維持在2%之上。