全台第一家上市食品公司味全改選董事　陳宏裕可望成為新任董事長

▲味全公司今（27）日舉行股東會，董事長陳永清（圖中）表示，味全在兩岸營運表現持續成長，今年將配發每股0.8元現金股利，為自2015年以來首次配息。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

全台第一家上市的食品公司味全今（27）日召開股東會，會中改選新任董事，味全大股東康清的法人代表、財團法人好食好事基金會董事長陳宏裕也入列；據了解，現任董座陳永清將正式交棒，陳宏裕可望成為味全新任董事長，正式人選仍以味全發佈重大訊息公告為準。

味全董事長陳永清表示，味全走過油品事件影響，近年經營團隊努力減債改善財務，加上兩岸營運表現持續成長，今年將配發每股0.8元現金股利，為味全自2015年以來首次配息。

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味全今天改選新任董事，名單包括：康清公司代表人暨好食好事基金會董事長陳宏裕、台灣之星董事長林清棠、康清公司代表人賴清跑、立啟貿易董事長薛光奇、上海兆威投資管理諮詢公司董事長簡倍祥、聚慶投資代表人謝孟璋等。

據了解，味全將於董事會後正式發佈人事，陳宏裕將成為味全新任董事長。陳宏裕過去歷任OK超商總經理、來來物流總經理，現職為好食好事基金會董事長、豐群基金會董事，以及台灣冷鏈協會常務監事等職。

依據財報，味全今年第一季稅後淨利達11.19億元，較去年同期大增8.57倍；首季每股稅後純益（EPS）達 2.21元，不僅高於去年同期的0.23元，更賺贏2018年全年的1.94元；營運表現受到法人青睞，截至上周五為止，外資持股比超過11％，創近一年來新高。