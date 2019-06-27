工專生36歲擁千萬資產！　他靠「這招」從魯蛇大翻身

▲瑞斯克靠著觀察生活周遭、蒐集新聞資訊，比別人更早注意到明星產業和趨勢飆股。

圖文／鏡週刊

現年36歲、工專畢業的7年級生瑞斯克，平日愛打電動、追影集、跑步健身等，和一般年輕人的喜好沒兩樣，但不同的是，別人玩樂花錢，他卻擅長從流行趨勢尋找投資靈感，發掘業績成長的轉機股，賺到翻倍報酬。

曾是測試實驗室工程師的瑞斯克，很早就意識到理財的重要性，但投資歷程卻不是一帆風順。「我從工專資管科畢業後，當工程師月薪3萬2千元，所以一心想靠投資增加收入。」出社會之後，他開始每個月花1萬元定期定額買基金，27歲就存到人生第1個100萬元。

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「當時只懂得人云亦云、聽信基金明牌，在金融海嘯前的高點一路定期定額買進新興市場、能源礦業基金，甚至還不定期加碼買進。」結果遇到2008年金融海嘯，讓他長期投資的基金慘賠。

「飆股都在生活中，從流行趨勢就能嗅到投資機會。」現年36歲、身材瘦削的瑞斯克，與時下年輕人沒兩樣，平日喜愛打電動、追影集、跑步健身等，不同的是，別人玩樂花錢，他卻從中找飆股。

例如喜歡跑步，讓瑞斯克持續關注跑步機和健身器材製造廠，當發現喬山去年12月至今年3月的月營收年增率連續4個月達15％至逾20％，明顯出現轉機，進場買進，果然股價短短3個月漲1倍。因愛打電動，鑽研遊戲產業供應鏈，前年買到《天堂M》遊戲代理商橘子也大賺1倍。

「會賺錢的股票有兩種，一是原本就賺錢、但今年賺更多的公司，二是營收獲利由負轉正，出現轉機的公司。」偏愛從生活題材中尋找具有營運爆發力的公司，讓學歷普通、家境小康的瑞斯克，靠著成長飆股，獲利3年翻1倍，以500多萬元本金滾出1,000多萬元資產。

瑞斯克說，投資就像打籃球，確認方向，朝著自己的籃框努力往前奔跑就對了！「觀察生活周遭、蒐集新聞資訊，以及法人報告看好的產業及複合成長率數字，確認產業是對的，接著就是抓產業龍頭，因為它是最賺錢的，具有指標性意義。」

「但一個問題是，浪頭上趨勢產業的龍頭，通常股價太貴，買不起或不敢買，例如大立光。這時候就要尋找轉機股，也就是本來賠錢的、或者沒那麼賺的公司，但有了新業務或轉型，營收開始由負轉正。」去年底，瑞斯克發現平價光學廠新鉅科受惠於手機鏡頭倍增的商機，大膽逢低買進，短短3個多月大賺7成出場。

「我發現投資台股最容易犯下的失誤，就是沒有紀律，沒有停利停損觀念。」曾經歷過股災後，瑞斯克跟隨知名財經部落客艾致富學習投資，重新建立一套選股方法，嚴格執行停利和停損，在3年內把資產放大到上千萬元，終於成就解鎖。

瑞斯克投資小檔案 出生：1983年（36歲）

現職：專職投資人

學歷：華夏科技大學資管系（原為華夏工專）

經歷：百家泰測試實驗室主任、網通公司工程師

操作心法：從流行趨勢和生活中尋找投資靈感，並透過檢視月營收及營業利益年增率等基本面發掘業績成長股和轉機股，嚴格執行停利和停損。



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