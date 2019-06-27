日月光股東會通過配息2.5元　吳田玉：變數多但逐季成長不變

▲日月光投控股東會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／高雄報導

日月光投控（3711）今（27）日舉行股東會，通過去年財報與股利分派案，決議配息2.5元，盈餘配發率約42％。日月光營運長吳田玉表示，受到貿易戰影響，下半年變數很多，但日月光逐季成長目標不變。展望半導體景氣，吳田玉表示，短期震盪難免，但長期仍是樂觀。

吳田玉不諱言，貿易戰對全世界經濟都有影響，但他無法估計對生意影響多大，但目前看來，日月光逐季成長的目標沒有改變。吳田玉表示，對於是否可能降低中國大陸封裝的比例，仍在評估階段。

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吳田玉表示，他最擔心中美貿易會成為持久戰，科技產業中，彼此會競爭合作，各取所需，當科技產業被扣上國安和貿易戰的帽子，原本單純的科技發展，會受到人為影響，是不健康的。

對於半導體景氣看法，吳田玉表示，半導體長線是樂觀的，短線震盪難免，畢竟整體環境還有不少變數，包括美中貿易戰、石油、中東情勢等。

吳田玉避談對華為禁令看法，僅表示從終端客戶得知有的客戶覺得有影響 有的沒影響。然而如果客戶為了規避地緣政治風險，日月光也會盡量彈性配合因應。

對於蘋果要供應鏈部分產能移出大陸、高通禁售華為等話題，吳田玉均表示「不知道」，僅表示在危機時只能認真做事，培植自身實力。