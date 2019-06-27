貿易戰衝擊投資人信心！　投資股票時機調查跌至近6年半新低

▲根據調查，6月CCI調查的總數為79.8點，而子指標投資股市時機跌至近6年半來新低。（圖／記者呂佳賢攝）

記者紀佳妘／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布6月消費者信心指數（CCI）調查的總數79.8點，與5月相較上升0.32點，6項指標中上升指標有5項，僅投資股市時機下降，且本次調查結果為58.6點，創下2013年2月以來新低。

6月消費者信心指數（CCI）調查中，其中有5項指標上升、1項指標下降。唯一下降的指標是「未來半年投資股票時機」較上月下跌2點至58.6點，一舉創下近6年半以來新低。但中央大學經濟系教授姚睿認為，投資人不必過度悲觀，目前籌碼相當穩定，且貿易戰利空，市場已逐步反應、消化，而台灣有許多優質企業，值得投資人關注。

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至於上升幅度第一的是「未來半年國內經濟景氣」，總數86.45點，較上月上升1.15點，改寫49個月來新高；上升幅度第2的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查為49.65點，也是連續16個月低於50點；「未來半年家庭經濟狀況」來到90.6點，創下歷史新高；「未來半年購買耐久性財貨時機」、「未來半年國內就業機會」調查結果依序為92.25點、101.25點。

▲中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任。（圖／記者林昱均攝）

從絕對水準來看，6項指標中只有「未來半年國內就業機會」偏向樂觀指標，其餘5項皆為悲觀指標。

另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為127.2點，較上月的調查結果下降1.1點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標也較上月下降0.3點，不過依然呈現樂觀。

這項調查的子指標分數，若在100至200間屬於偏向樂觀，若分數在0至100間屬於偏向悲觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任表示，這次調查中分項子指標走勢分歧，其中投資股票時機從去年6月轉為悲觀後一路下跌，而經濟景氣與家庭經濟卻有不錯的表現，研判是去年第4季來台灣景氣呈現「外冷內溫」，主要是九合一大選後，南部帶動一波觀光潮，加上政府在農曆年前推出旅遊補助方案，以及貿易戰掀起台商回流朝，帶動國內投資，對整體內需市場有助益。