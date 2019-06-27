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矽品林文伯首度出席日月光股東會　力挺意味濃

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▲▼ 日月光投控股東會，矽品董事長林文伯 。（圖／記者周康玉攝）

矽品董事長林文伯（右起）坐在日月光財務長董宏思旁，首度以董事身分列席日月光投控股東會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／高雄報導

日月光投控（3711）今（27）舉行股東會，現場意外發現矽品董事長林文伯列席，這是日月光投控去年董事會改選以來，林文伯正式以董事身分列席；同時也是日矽合併以來，首度出席日月光主持的股東會。法人認為，林文伯的出席，力挺意味濃，展現雙方進一步整合的象徵意義。

日月光與矽品去年4月正式合組日月光投控（3711），雙方股票於去年4月30日正式下市，由日月光投控以每股89元掛牌上市。然而在中國大陸區域，受到大陸商務部反壟斷的限制下，日月光與矽品必須於一定期間內為維持日矽獨立營運，以降低中國反壟斷局對本案限制競爭之疑慮。不過，獨立營運條件將在今年11月解除。

請繼續往下閱讀...

日月光表示，林文伯會來參加股東會，是主動要求的，是他善盡他董事職責。吳田玉表示，他覺得林董心胸很大，尤其做人處事方面，雖然沒機會去談實質上的整合方式，但雙方互信基礎、互動是良好的。

日月光投控去（2018）年合併營收3710.92億元，年增27.77％；毛利率16.48％，低於前年18.16％；稅後淨利252.62億元，年增9.89％，每股賺5.95元，略優於前年5.63元。

日月光投控股東會。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：日月光投控,股東會,矽品,林文伯,吳田玉

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