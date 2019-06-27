味全營運轉骨四年來首度配息　通過配發每股0.8元現金股利

▲味全公司董事長陳永清(圖左)、總經理張教華力拚味全營運轉骨。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

味全公司今（27）日舉行股東會，董事長陳永清表示，味全走過油品事件影響，近年經營團隊努力減債改善財務，加上兩岸營運表現持續成長，今年將配發每股0.8元現金股利，為味全自2015年以來首次配息。

看好鮮乳產品線的成長性，味全在拿下大陸星巴克瓶裝咖啡的代工訂單後，也持續與國際品牌大廠洽談合作；另外，味全在生產方面也持續擴廠，位於大陸蘇州的新廠已規劃果汁、乳飲品及鮮乳產線，預計於明年正式投產，挹注營運表現可期。

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▲味全公司今（27）日舉行股東會，董事長陳永清（圖中）表示，味全在兩岸營運表現持續成長，今年將配發每股0.8元現金股利，為自2015年以來首次配息。（圖／記者林淑慧攝）

味全總經理張教華說，味全靠著多年深耕果汁及乳酸菌品項，在大陸冷藏飲品市場撐起一片天，現在加上優酪乳及鮮乳等產品，等於擁有「四大支柱」，帶動味全大陸事業營收及獲利持續成長。

張教華表示，大陸市場方面，從品類發展上來看，咖啡很有爆發力，貝納頌品牌在行銷運作下，在大陸的品牌及基礎架構好，品牌是最核心的，儘快將貝納頌的品牌建立起競爭力。

在乳品業務方面，味全鮮乳在大陸市場營收佔比自2017年的5%，2018已成長至10%，不僅營收倍增，成長幅度更是旗下所有冷藏飲品項目中最大者，推升味全去年大陸市場營收達人民幣26億元，年成長達19.5％。