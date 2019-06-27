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陸G20守住三底線　貿易戰亞高收債投資價值浮現

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▲▼川普出發前往大阪參加G20峰會。（圖／路透社）

川普出發前往大阪參加G20峰會。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

中美兩國元首即將在27至29日的G20峰會碰面討論貿易爭端，安聯投信表示，全球貿易緊張局勢升級，預期美、歐、日央行會保持貨幣寬鬆以支持成長，受到收益率加持，亞洲固定收益資產表現可期。

聯環球投資亞太地區固定收益投資長陳清順（David Tan）表示，從中國大陸方面應有三條底線：一、當協議達成時，美國對大陸進口商品徵收的所有關稅均應被取消；二、美國應該向中國尋求合理的購買量；三、貿易協議中的措詞應平衡，以尊重中方主權和尊嚴；反觀美方則瞄準科技產業來壓迫中國，不少要求對中國來說實在「很難辦到」。

請繼續往下閱讀...

陳清順分析，中美對陣以來，兩國出口水準均下滑，採購經理人指數（PMI）也降溫，市場波動在所難免，換言之，「在貿易戰裡沒有贏家」，掌握高殖利率機會也格外重要，觀察息收潛力、長期報酬、企業基本面三大指標，亞洲美元高收益債此刻投資價值已經浮現。

陳清順表示，從投資角度，有三大事件值得留心：全面爆發貿易戰、全球主要央行的政策失誤、政治及地緣政治風險

美國總統川普將參加G20。（圖／達志影像）

▲▼ 川安／美國總統川普2018年與日本首相安倍晉三在G20場邊會面。（圖／達志影像／美聯社）

從總體經濟角度切入，陳清順指出，政策將推動經濟增長及投資情緒回復，雖然不排除貿易爭端有解，但無協議的可能性已經上升，支撐經濟的財政及貨幣政策，將是推動亞洲整體成長的關鍵 。

再從觀察信用評價來看，陳清順分析，亞債經歷年初以來的強勢表現，評價面仍具有吸引力，特別是亞洲美元高收益提供較佳的評價面，適合尋求長期較高收益的投資者。

此外，就收益力而言，陳清順表示，進一步比較各類資產，從2018年中美貿易戰開打以來，亞洲固定收益資產表現受惠於收益率的支撐，相對抗跌；不只如此，亞洲美元高收益債殖利率更以7.67%的表現，優於其他新興市場高收益債以及新興市場主權債。

安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平表示，在亞洲高收益債當中，安聯打造3A基金。首先是Allocation（配置），鎖定強收益機會，採取由下而上（bottom-up）選債，國家、產業比重均不受指標指數限制；而為了掌握Alpha（超額報酬）空間，鑽研發行規模較小、賣方研究報告欠缺之收益標的，持有這樣的券種，承擔適度風險，收益率往往勝過指標指數；此外，觀察2005年以來各類債券的總報酬率走勢，亞洲勝過其他新興債種，在資產輪動中，堪稱名副其實的A-Class收益

安聯投信認為，大陸在G20談判有三底線。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

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關鍵字：亞高收債,G20,安聯投信,定期定額,共同基金,習近平,川普

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