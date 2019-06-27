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台商在外力圖殺出重圍　謝金河：這才是台灣牛最原始拼勁！

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▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河近期前往越南考察，他在短短3天內參訪了9家公司，他認為，這是一次最紮實閲讀老闆的機會，也深深被這些離鄉拼事業的創業家感動，同時看出台灣背後深層底藴。

謝金河27日在臉書上寫道，他參訪一天必須要趕3家公司，雖然路途不遠，但越南當地的交通狀況卻不佳，有可能在半路上遇到馬路積水，必須換交通工具才能繼續前進。由此可以想像，20年前這些創業家來越南設廠，交通及物資條件多麼匱乏。

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謝金河表示，這次參訪的公司皆是傳統產業，「都是賺辛苦錢！沒有一樣是容易的。」他舉例，錩新科技從盤元加工，經過一連串工序，打造出來的華司，揚聲器金屬鍛造，是個標準打鐵工廠，工廠不但熱，還有高分貝的噪音；廣隆光電從鉛塊打成鉛粉，然後是一連串工序；建大輪胎從這一邊走到工廠另一邊，全長超過一公里，看著一顆顆輪胎生產出來，費工又費力。

謝金河也列出他這次參訪中，幾位值得介紹的大老闆：

1.凱撒衞浴的蕭俊祥

蕭俊祥為嘉義人，當年他身上只帶著1500元，隻身創業，別人選擇去中國大陸，他則選越南，他一辈子只專注一件事，就是把凱撒衞浴做大做強。

2.廣隆光電董事長李耀銘

李耀銘現年已經82歲，但他仍精神抖擻站在第一線。十幾年前，謝金河就曾前來參訪，當時廣隆光電股價只有10幾元，但現在已經站上164.5元。多年來，他積極把鉛酸電池產業極大化。

3.儒鴻董事長洪鎮海

謝金河指出，紡織老早就是夕陽產業，但儒鴻生產優質針織布，去年EPS15.95元，股價站在400元以上，洪鎮海的高瞻遠矚，令人肅然起敬，儒鴻已是市值千億的大廠。

4.百和的鄭森煤

謝金河表示，他與鄭森煤相識超過20年，過去只有握手致意，但這次有機會進行深談，讓他能了解鄭森煤的經營理念。百和主要是生產黏扣帶，這是不起眼的配件，但鄭森煤不斷奮力求變，也讓百和股價、市值蒸蒸日上，「鄭董的專注，深耕與布局，我非常敬佩。」

謝金河認為，台商在外沒有政府奧援，凡事都得靠自己，即使在艱困環境中，台商們仍力圖殺出重圍，「這才是台灣牛最原始拼勁！」

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關鍵字：越南,台商,謝金河,考察

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