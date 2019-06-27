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先探／低調股　出頭天

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（圖／先探投資週刊 提供）

川習終於熱線，市場又開始期待G20會面後可望貿易戰有解而拉升，正值台股將進入除權息旺季，似乎有利個股拉高。不過基本面不太容易一下子大變動，美國打壓華為也不會馬上縮手，加以股市基期偏高，電子股還是以震盪為主。反倒是傳產除息股，已有個股完成填息，可做為參考。

【文／方亞申】

美中貿易戰是否發展到美國對中國全面調升進口關稅，在川習熱線後，G20「川習會」有影，但看來達成重大協議可能性也不高，美股卻反應大漲，可能因為川普正為明年大選開跑，民調支持率卻下降，以致於熱線中國領導人。由於貿易戰已迫使科技股尤其是半導體股如Lumentum、Qorvo、Inphi、NeoPhotonics、博通、英飛凌等國際廠商紛紛下修當季財測，博通最新下修的還不只本季財測，而是調降全年目標。後續美光、英特爾等等都可能加入下修財測行列。這也使得費半指數走勢，跌至季線一四三九點之下，如今傳出會面，道瓊、標普大漲，微軟股價創歷史新高，臉書、亞馬遜支撐的Nasdaq都在季線之上，距離高點不遠。

美股強勢依舊為國際股市明燈

請繼續往下閱讀...

除貿易戰外，市場對於聯準會是否提前在七月降息也十分關心，這次美國六月份強力反彈，主要就是全球降息風潮從南半球的澳洲、到亞洲的印度及東南亞都陸續開啟降息模式。降息是市場想要的，普遍的共識是利率已經到頂，即將迎來一段新的貨幣政策寬鬆期。市場有錢就容易興風作浪炒作，但看看最保守的標的國際金價來到近一年高點，顯見對於風險性資產都有所擔心。

美股除費半指數外，其他三大指數雖較強，惟時間已接近季底，七月上旬開始就要開始公布季報，從美國總體經濟數據來看，零售消費方面還好，但五月份的ＩＳＭ製造業指數下降至五二．一，已創川普上台以來的最低水準，顯見美國製造業動能已受貿易戰影響而呈現下滑走勢；加上國際油價走低不利能源業，相對標普及道瓊指數接近歷史高檔區，兩周後的季報就可見到貿易戰的影響力了！

中國對應貿易戰似乎有意拉長時間，近期對美方反應冷淡，且華為也出來說受到美國封殺華為影響，未來兩年營收可能因此減少約三百億美元，顯示缺少美國技術將使華為的成長受阻。而中國大型投行中金公司在最新中國宏觀報告表示，若在中美貿易政策維持現狀的「基準情形下」，中國今年實際ＧＤＰ成長將降至六．二％，明年將放緩至六％。若美國對剩餘中國出口美國商品也加徵二五％關稅的悲觀情形下，今年中國實際ＧＤＰ年成長率將在下半年跌破六％。

明年ＧＤＰ可能減速至六％甚至更低、通縮壓力明顯加大。這是中國重要機構首次認為經濟成長率可能破六％；另一方面中金報告還預測人民幣匯率走勢。基本上，今年美元兌人民幣匯率得以「守七」，預計人民幣匯率約在六．九八左右。悲觀情形下，年底則可能貶至七．一八附近。這似乎也呼應前兩周中國前後任人行行長認為匯率不必太在意言論，換句話說，對於貶破七已有所準備了。經濟成長率下降、匯率貶值，如此來看中國股市較難有大行情，尤其香港「反送中事件」後，外資可能有一段時間將撤離香港，在調整期中要注資中國時間將拉長，中國股市最好是靠國家隊撐盤。

全球資金寬鬆風潮再現

國際股市除美國三大指數多頭氣勢強，其他表現平平，而台股外資拋股動作也減緩，經過五月大幅賣超超過一千四百億元後，六月份明顯陷入觀望，至十九日止，累計買超一一七．一億元、期貨多單五．一萬口。基本上台股目前指數還在季線之上盤堅，而緊接著重量級股除息蒸發指數，年線還是有守。而本周開始台股將進入重量級公司除息旺季，首先是台塑化二十日除息四．八元，再來是台積電二十四日除息八元、台化二十六日除息六．二元；七月一至六日還有台塑、台達電、南亞、華固、南亞科、六角、雙鴻、泰碩等重量級或指標公司除權息。

一般多頭行情時，個股容易在除權息前先拉升、除權息後再填息。但是今年美中貿易戰正酣，削弱電子業方面業績誘因，台積電很難不受影響，果如此是否引發棄息賣壓？過去十年台積電獲利年年上升，所以填息都很快；今年預估獲利可能衰退，填息行情尚待觀察。最先除息的半導體股創意除息後一直處於貼息，倒是高價信驊完成填息，台積電走勢將更可給其他電子股作參考。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2044期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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