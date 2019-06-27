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瘋電影／過境情謎　誰先遺忘對方？被拋下者或離去的人

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文／賴賴

▲▼過境情謎。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

因為戰爭，人性扭曲與美麗都被放大凸顯，哪個生命不是因為外在環境因素而有所改變，電影流暢也有懸疑性，所以在觀影過程不會因為是文藝電影而有沉悶感，很聰明的劇情設計，這是作家安娜·西格斯二次大戰真實逃難後，所完成的小說《過境》改編，人物塑造細膩立體，好看是文青電影。

這部電影也許我們看來只是二次大戰歷史中的一個故事，對於身在歐洲難民與在地人，這絕對是歷史與現狀的悲傷輝映，歐洲移民危機對於社會帶來的衝擊，每個東道國面對難民帶來社會與經濟的衝擊，更令這部電影相當有感，所以片中的小男孩與母親刻意撇開語言設定，而以中東人飾演，聰明的置入貼近生活的現代感。

電影中有個獸醫，過境時被壓榨得身無分文，只能餓肚子待機離開，最後自殺，這樣的事件在難民營比比皆是，生活不堪負荷，環境擠壓人性扭曲，失去自己國家尊嚴的外在觀感，台灣真的要借鏡，在這個美麗的故事背後，有些不遠的啟示，政治惡鬥的結果都是人民遭殃，而利用老百姓的善良正是操弄政治最佳利器。


片　　名：過境情謎 　
英文名稱：Transit
類　　型：歷史/傳記、劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-06-14
片　　長： 102分
導　　演：克里斯汀佩佐 Christian Petzold
演　　員： 法蘭茲羅戈斯基 、寶拉比兒
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：佳映娛樂

電影簡介

命運未決的邂逅，點燃心中漫天烽火
藏身巴黎的德裔難民蓋爾，意外獲取一名作家的遺稿與證件。躲避掃蕩的他，竄逃到南法最大港都馬賽，意圖假冒作家身份移民墨西哥。在等待離境時，男子與同為難民的男孩建立起深厚友誼，並邂逅了遍尋丈夫的神秘女子瑪麗，殊不知她就是已故作家之妻！

誰會先遺忘對方？是被拋下的人，或離去的人？航向未來的船即將啟航，蓋爾放不下情同家人的男孩，對瑪麗的愛也越發濃烈。然而他是否能向瑪麗坦承一切，要她別等死去的人？這場陰錯陽差的愛，將會帶來什麼震撼結局？

▲▼過境情謎。（圖／imdb）

▲神祕女子總是輕快的腳步拍拍男主的肩膀，卻又不吭一聲跑走。

▲▼過境情謎。（圖／imdb）

▲兩男愛上同一名女人，讓賢中見奇蹟。


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關鍵字：瘋電影,過境情謎 ,賴賴,法蘭茲羅戈斯基,寶拉比兒

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