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《BTS WORLD》今起全球同步上市　全新主題曲搶先登場

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《BTS WORLD》今起全球同步上市　全新主題曲搶先登場（圖／網石遊戲提供）

記者樓菀玲／台北報導

網石公司(Netmarble Corporation)今(26日)宣布，萬眾矚目、提供玩家擔任BTS(防彈少年團)經紀人絕佳體驗的手機遊戲《BTS WORLD》，台灣時間今天(6月26日)下午5點將在全球176個地區(部分地區除外)的App Store和Google Play上市。

《BTS WORLD》是以故事為主軸的手機養成遊戲，引領玩家回到團體尚未正式出道的日子。化身為BTS(防彈少年團)經紀人的玩家，需要追求最終目標--培訓BTS(防彈少年團)成為巨星。《BTS WORLD》遊戲中會有多項任務，玩家可選擇特定的BTS成員卡片來完成任務，並在遊戲內逐步通關。藉由蒐集和升級卡片，還會開啟更多故事內容。

在《BTS WORLD》，玩家除了可以在主線故事中，培育BTS(防彈少年團)成為巨星外，遊戲也有以每個BTS(防彈少年團)成員為主角的獨立支線故事。每個成員都有專屬自己獨特個性的特別故事內容。《BTS WORLD》包含1萬張全新照片、100支未公開獨家影片，玩家可以藉由擔任經紀人的角色，並使用遊戲內的1對1互動系統，與BTS(防彈少年團)進行虛擬互動。

隨著遊戲上市，網石公司宣布，全新《BTS WORLD》原聲帶OST主題曲《Heartbeat》(BTS WORLD OST)，將提早在遊戲中獨家釋出。這首歌會在遊戲內的簡介以及主頁面搶先推出，比起《BTS WORLD》OST專輯推出時間還要提早48小時曝光。

《BTS WORLD》原聲帶 OST專輯預計6月28日在全球上市。除了主題曲《Heartbeat》外，專輯內也包含每位成員在遊戲裡的主題歌曲，還有已經公佈的3首單曲，分別是《Dream Glow》(BTS WORLD OST Part.1)、《A Brand New》(BTS WORLD OST Part.2)和《All Night》(BTS WORLD OST Part.3)。這三首歌曲已依序在6月7日、14日及21日搶先曝光。

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關鍵字：手機遊戲,網石遊戲,BTS WORLD

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