　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台俄產業新契機！　黃志芳率領台灣科技大廠訪俄網路搜尋巨擘

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼貿協董事長黃志芳（右）、Yandex公司董事總經理Tigran Khudaverdian（左）。（圖／貿協提供）

▲貿協董事長黃志芳（右）、Yandex公司董事總經理Tigran Khudaverdian（左）。（圖／貿協提供）

記者紀佳妘／台北報導

為促成台俄產業聯盟新契機，外貿協會董事長黃志芳率領華碩、技嘉、研華、威強電、杰納絲等國內高科技廠商，參訪Yandex等俄羅斯重要企業集團及新創業者，貿協也將籌組赴俄工作小組，規劃俄國業者來台參訪、媒合等客製化合作方案。

這次訪問團首站在莫斯科，拜會歐洲最大的搜尋引擎Yandex，以及有「俄羅斯矽谷」之稱的Skolkovo國家級新創園區。貿協表示，Yandex獨霸俄語區電子商務，掌握超過2億的消費人口，也看好台灣產品的品質，希望透過與貿協合作，將更多優質台灣產品推向俄語市場。

請繼續往下閱讀...

Skolkovo不僅是國家級創新園區，同時也是俄羅斯國家發展計畫之一，進駐廠商逾千家，多為新創及新經濟產業，而黃志芳邀請園區內廠商組團來台參加台北國際電腦展內InnoVex專區。

貿協指出，Yandex主動提出簽署合作備忘錄，俄方也提出雙方盡速建立工作小組討論合作細節，因此貿協將派遣後續工作小組赴俄，為俄國規劃來台參展、媒合合作夥伴，並提供客製化合作方案。

俄國擁有堅強科研基礎、是2.4億人口的俄語區經濟龍頭，貿協說，為使國內經濟脫胎換骨，俄羅斯推動進口替代政策，致力於發展新創產業，並以2035年成為全球經濟主力國家及科技大國為目標，而台灣業者在ICT及精密製造能力有目共睹，俄國業者認為台灣產業優勢與俄國互補，台灣更是最佳合作對象。

ET快訊
具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra掉出！復出首秀「放送事故」粉心
1歲女嬰疑遭虐「4分之3腦損」！檢警首度傳喚保母夫妻　訊後聲
長榮律師持「空姐同意書」下通牒！限期返還32份三寶　將提告工

關鍵字：貿協,俄羅斯,莫斯科,黃志芳,Skolkovo,Yandex

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台俄產業新契機！　黃志芳率領台灣科技大廠訪俄網路搜尋巨擘

房子當社會住宅出租　符合規定者免徵營業稅

開發創新加速器帶領台灣創新企業走出海外　首站鎖定日本

報稅有誤勿擔心　國稅局：儘速更正申報即可

長榮罷工幕後...勞資22日曾協商4小時　勞動部證實原定昨天再會面可惜流局

財政部體貼新規定！債權人討債拿不回本金　有條件可不視利息免課稅

AI行銷夯！布商第三代採用後業績漲3成　傳統燈飾成交率提升30%

外勞外展計畫闖關失敗！　經部提議彰濱工業區試辦...遭勞部退回重議

傳產首例！統一公告設立雙總經理制　啟動亞洲大平台戰略

「G20川習會」外銀推演3情境..這機率最高　

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

台俄產業新契機！　黃志芳率領台灣科技大廠訪俄網路搜尋巨擘

房子當社會住宅出租　符合規定者免徵營業稅

開發創新加速器帶領台灣創新企業走出海外　首站鎖定日本

報稅有誤勿擔心　國稅局：儘速更正申報即可

長榮罷工幕後...勞資22日曾協商4小時　勞動部證實原定昨天再會面可惜流局

財政部體貼新規定！債權人討債拿不回本金　有條件可不視利息免課稅

AI行銷夯！布商第三代採用後業績漲3成　傳統燈飾成交率提升30%

外勞外展計畫闖關失敗！　經部提議彰濱工業區試辦...遭勞部退回重議

傳產首例！統一公告設立雙總經理制　啟動亞洲大平台戰略

「G20川習會」外銀推演3情境..這機率最高　

如果川普不滿意「川習會」　油價可能「暴跌50％」…每桶剩30美元

5位體育少女將大好青春奉獻給運動　她們的夢想和煩憂是什麼？

回憶的滋味　春水堂的特製排骨酥麵與紅豆茶奶酪7/1重出江湖

新北社會住宅累積7千戶以上　朱立倫要蔡英文先去問陳菊高雄蓋了多少？

快訊／苗栗慈祐醫院5樓起火！病患凌晨緊急疏散

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

Dappei／今年必追的5部「甜寵劇」！《我只喜歡你》、《奈何BOSS要娶我》

西班牙球后馬琳傷勢恢復超預期　有望世錦賽復出拚東奧

動力操舟快速駛向登陸點　突擊兵水域滲透奇襲

荷包要失守了！Steam夏季特賣「下殺2折」超狂　新活動「大獎賽」曝光

「要賞保母3巴掌！」愛心正義哥助台中虐嬰案　欲動私刑網戰翻

財經熱門新聞

長榮罷工幕後...勞資22日曾..

經濟部駁回雙子星開發案　投審會..

台俄產業新契機！黃志芳率團訪俄..

長榮宣布首招募「男空服員」！總..

懶人包／長榮空服員罷工「預告期..

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

勞退17萬人被「高薪低報」　勞..

土銀豪氣　推高利活儲0.35%

郵局不能領200元了！中獎發票..

向工會取回「三寶」證件比取經還..

南部瞬間大雨威脅　台中、苗栗、..

長榮罷工星空盟友送暖　紐航：將..

嚴陳莉蓮主持中華車股東會　超穩..

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞..

更多熱門

相關新聞

傑克羅素㹴發現女棄嬰　強拉主人救人

俄羅斯聖彼得堡近來出現了一條英雄犬，名叫馬霍(Macho)的傑克羅素㹴(Jack Russell Terrier)日前和主人散步時，意外在草叢發現一名棄嬰，女嬰當時因為體溫過低、虛弱到無法哭泣，幸好聰明的馬霍及時去找男主人幫忙，才能順利救回女嬰一命。

即／俄羅斯東部外海發生6.3地震

賓利Continental GT改裝成坦克車

川普專訪：彈劾我更容易贏得連任

強生「將慘遭暗殺」？消息源頭…竟是俄羅斯

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

爆社模擬投票出爐！郭台銘大勝韓國瑜

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

最後24小時！準颱風聖帕路徑出爐穿日

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

澎湖8遊客被按喇叭　竟砸爛復康巴士

小3男童遭5同學「下體淋熱水」霸凌

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

拿出身分證！義大樂園暑假對對碰

獨／《上癮2》確定在台灣拍！

網傳偷拍空服員不雅片　被害空姐氣炸提告

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

撞擊瞬間曝！重機換車道遭撞釀1死

三重小黃擦撞重機　後座女噴飛亡

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面