台俄產業新契機！　黃志芳率領台灣科技大廠訪俄網路搜尋巨擘

▲貿協董事長黃志芳（右）、Yandex公司董事總經理Tigran Khudaverdian（左）。（圖／貿協提供）

記者紀佳妘／台北報導

為促成台俄產業聯盟新契機，外貿協會董事長黃志芳率領華碩、技嘉、研華、威強電、杰納絲等國內高科技廠商，參訪Yandex等俄羅斯重要企業集團及新創業者，貿協也將籌組赴俄工作小組，規劃俄國業者來台參訪、媒合等客製化合作方案。

這次訪問團首站在莫斯科，拜會歐洲最大的搜尋引擎Yandex，以及有「俄羅斯矽谷」之稱的Skolkovo國家級新創園區。貿協表示，Yandex獨霸俄語區電子商務，掌握超過2億的消費人口，也看好台灣產品的品質，希望透過與貿協合作，將更多優質台灣產品推向俄語市場。

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Skolkovo不僅是國家級創新園區，同時也是俄羅斯國家發展計畫之一，進駐廠商逾千家，多為新創及新經濟產業，而黃志芳邀請園區內廠商組團來台參加台北國際電腦展內InnoVex專區。

貿協指出，Yandex主動提出簽署合作備忘錄，俄方也提出雙方盡速建立工作小組討論合作細節，因此貿協將派遣後續工作小組赴俄，為俄國規劃來台參展、媒合合作夥伴，並提供客製化合作方案。

俄國擁有堅強科研基礎、是2.4億人口的俄語區經濟龍頭，貿協說，為使國內經濟脫胎換骨，俄羅斯推動進口替代政策，致力於發展新創產業，並以2035年成為全球經濟主力國家及科技大國為目標，而台灣業者在ICT及精密製造能力有目共睹，俄國業者認為台灣產業優勢與俄國互補，台灣更是最佳合作對象。