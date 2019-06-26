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房子當社會住宅出租　符合規定者免徵營業稅

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▲桃園中路二號社會住宅遞件熱絡，9月中搬家入住。（圖／住宅發展處提供）

▲桃園社會住宅。（圖／住宅發展處提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為活絡閒置空屋，減輕興建社會住宅壓力，政府推動包租代管計畫，由政府委託廠商開發民間閒置住宅，透過包租代管方式出租。南區國稅局表示，營業人出租房屋作為社會住宅，並於營運期間作為居住、長期照顧服務、身心障礙服務、托育服務及幼兒園使用的租金收入，以及承租民間住宅並轉租及代為管理所收取租屋服務費用，均可免徵營業稅。

根據住宅法規定，社會住宅是指由政府興辦、民間興辦，出租的住宅及其必要附屬設施；主管機關及民間興建的社會住宅，應以直轄市、縣市轄區為計算範圍，提供至少30%以上比率出租給經濟社會弱勢者，另提供一定比率予未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者。

請繼續往下閱讀...

南區國稅局進一步說明，收取租屋服務費用是用免徵營業稅，是指興辦社會住宅必須符合住宅法第19條第1項第5款、第6款及第2項第4款的規定。其規定內容包含一，主管機關以承租民間住宅並轉租並代為管理；二，主管機管獎勵、輔導或補助租屋服務事業承租民間住宅轉租及代為管理，或媒合承、出租雙方及代為管理；三，民間以承租民間住宅，並轉租並代為管理。

除免課營業稅外，民眾若出租房屋給地方政府或是包租代管業者，作為社會住宅使用，也可減免所得稅，每月每屋租金收入最高可享有1萬元的免稅額，在計算必要損耗及費用時，還可按租金收入的60%計算，比一般房屋出租的43%更加優惠。

南區國稅局表示，住宅所有權人或承租並轉租及代管業者，響應政府興辦社會住宅政策，除可直接幫助社會弱勢族群或照顧來自外地有居住需求之就學、就業人口，如同自身參與社會公益，收取報酬又可享有免徵營業稅的租稅優惠，自利利人一舉數得。

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關鍵字：社會住宅,,居住正義,租稅優惠,財政部.營業稅,所得稅,包租代管

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